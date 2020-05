Holyfield puso una condición para pelear con Tyson

El estadounidense Evander Holyfield puso como condición para hacer un combate exhibición con fines benéficos con su compatriota Mike Tyson, ambos ex campeones el mundo de los peso pesados, que no resulte un ganador de la pelea.

“Yo siendo Hoyfield y Mike siendo quien es, podríamos hacer algo grande, pero pido que el combate de exhibición no proclame un ganador”, señaló Holyfield sobre el combate que podría concretarse en julio próximo en Arabia Saudita.

Holyfield le ganó las dos veces que combatieron a Tyson (53 años), ambas en Las Vegas. La primera el 11 de setiembre de 1996 por nocaut técnico en el 11mo. asalto y luego el 28 de junio de 1997 por descalificación en el tercer round, tras haberle mordido Tyson una oreja.

El ex campeón, con un palmarés de 44 triunfos y 10 reveses, agregó: “No quiero que alguien tome una decisión de si hubo ganador o perdedor o que se defina por nocaut. Debe ser una exhibición”.

Pese a que Holyfield no quería volver al ring, esta exhibición benéfica lo movilizó.

“Realmente no quería volver, no estoy buscando nocauts y no voy a pelear más de tres asaltos de tres minutos. Lo haremos de manera adecuada. Pero voy a estar en buena forma. Y si alguien piensa que me van a pegar, no quiero que piensen que no voy a devolverle el golpe”, expuso el expúgil.

Canelo a puertas cerradas

El campeón mundial de boxeo de peso mediano, el mexicano Saúl “Canelo” Álvarez, podría combatir en septiembre próximo y cabe la posibilidad de que sea ante el británico Billy Joe Sanders, en una pelea a celebrase a puertas cerradas a raíz del coronavirus.

Los directivos de Golden Boy Promotions analizan opciones para que el mexicano vuelva lo antes posible y, como sucedió con otros deportes como en el fútbol alemán y peleas de artes marciales mixtas, el combate se realizaría sin público.

“Confiamos en que Canelo aceptará las opciones para cerrar 2020 con una pelea, vamos a discutirlo con todos los involucrados. Si es algo que Canelo aprobaría y podemos hacer que funcione para todos los involucrados, lo haremos”, dijo Eric Gómez, presidente ejecutivo de Golden Boy Promotions.