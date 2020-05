Valle de Lerma: Los intendentes toman con cautela la flexibilización del turismo interno

Coronel Moldes, Campo Quijano y Chicoana son los que reciben más visitantes durante todo el año, pero hay cautela y mesura por ahora en estos municipios. Alojamientos, locales de gastronomía, prestadores de servicios alternativos y artesanos con sus ferias deberán esperar si las condiciones sanitarias lo permiten.

Algunos intendentes ya decidieron qué hacer desde el lunes 1 de junio, cuando la provincia determine la flexibilización del turismo interno. Hay otros que sin esta medida, igualmente, recibirán a numerosos visitantes; son los fanáticos de la pesca, que se volcarán a los diques Cabra Corral en Coronel Moldes y Las Lomitas en Quijano.

"En Moldes solo con reservas ingresará el turismo interno. Caso contrario no ingresa nadie. Hay disposiciones provinciales para los pescadores, y nosotros vamos a aplicarlas con rigurosidad, de igual forma para el visitante común que quiera venir a nuestro pueblo. Con reserva en mano, los vamos a controlar en el puesto policial de Viñaco, sobre la ruta 68, si no están en nuestra lista lamentablemente deberán pegar la vuelta", sentenció el intendente Omar Carrasco, de Coronel Moldes, sobre la flexibilización.

Consultado por El Tribuno sobre el mecanismo de ingreso a Moldes desde el lunes 1 de junio el mandatario explicó: "Acordamos con la Cámara de Turismo de Moldes que los locales gastronómicos y confiterías recibirán clientes siempre y cuando hagan sus reservas. Además, vamos a exigir al comercio que estén al día con su cuaderno municipal, hay locales que siguen en negro, no es justa la competencia con aquel que paga y se preocupa"

Y acotó: "La pesca es una cosa y el turismo interno para las actividades gastronómicas y de prestaciones es otra. Los pescadores en catamarán a las ocho de la noche deben estar en la orilla para salir de Moldes, el que recién vuelve a la costa será sancionado. Los pescadores en las costas a las 7 de la tarde deben estar saliendo de la zona del dique. Acordamos con la policía que a las 9 de la noche no debe haber nadie en nuestro pueblo".

Los catamaranes deberán ajustarse a tener la mitad de su capacidad para salir a pescar, no se podrán realizar asados a bordo, los pescadores tienen que tener su alcohol en gel, barbijo y mantener el distanciamiento social de 1,5 metros, los mayores de 60 años no podrán asistir al dique y solamente se permitirá el desplazamiento de tres personas por vehículo para llegar hasta el Cabra Corral.

"No estará habilitado el puente. Todo deberá ser en orden, entonces a los dueños de los catamaranes no se pongan a recibir reservas si no están al día con sus habilitaciones y pagos municipales". Los locales gastronómicos deberán también tener una lista con anticipación de reservas, que será controlada a la entrada del pueblo.

Quijano no habilita el turismo

En tanto, Campo Quijano no habilitará el turismo interno hasta después de la segunda quincena de junio. Esta decisión se debe a que el municipio quiere capacitar y preparar con infraestructura adecuada al visitante, con la intención de proteger a los pobladores del pueblo. "Nosotros ya habilitamos los locales gastronómicos hasta un cierto horario. Solo los fines de semana. Pero ahora las cosas cambiaron con una mayor flexibilización para el turismo interno. Haremos algunos cambios, para el bien de todos. Quijano recibe muchos visitantes, y en esto debemos tener cuidado" contó el intendente Carlos Folloni.

Los feriantes ya no estarán en la plaza Martín Fierro, como se acostumbraba. Ahora serán trasladados a un espacio acorde a las necesidades sanitarias actuales. Entonces, la conocida plaza ubicada en el corazón de Quijano tendrá sus limitaciones para la aglomeración de gente.

Por otro lado, se capacitará a los feriantes, entre ellos vendedores locales de artículos regionales y artesanos, para prepararlos en tiempo y forma ante la llegada de visitantes salteños. "No podemos aventurarnos a abrir las puertas de nuestro pueblo sin tomar otro tipo de medidas, readecuaremos un espacio para los feriantes, prepararemos a nuestra gente para evitar problemas sanitarios".

Chicoana habilitó gastronomía

El intendente de Chicoana, Esteban Ivetich, confió que el turismo interno ayudará a potenciar la economía regional, pero que se deben tomar todos los recaudos sanitarios para que funcione. "En Chicoana la gastronomía fue habilitada pero con un 50 por ciento de mesas y espacios, respetando las normas sanitarias. Con respecto al resto de las actividades, los alojamientos siguen los protocolos impuestos por Turismo de la provincia, y para el visitante común esperamos la letra chica de la Provincia para disponer de esas normas".

Se resolvió autorizar el uso de la ciclovía de 7 a 22, levantar el control policial de ingreso al pueblo, autorizar a los vendedores ambulantes del pueblo a retomar su actividad, siempre que se coordine con el área de bromatología sobre protocolo y lugares permitidos. Además autorizarán a los gimnasios, previa presentación de protocolos para su habilitación.