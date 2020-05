El Barcelona planea “rematar” parte de su equipo

La pandemia mundial por coronavirus afectó económicamente a todo el mundo y los clubes más importantes del planeta no están exentos a ello. El Barcelona, que continúa teniendo como objetivo la contratación de Lautaro Martínez y Neymar, estaría obligado a desprenderse de alguna de sus principales figuras para lograrlo, según apuntaron los medios ingleses.

En este caso, el portal británico The Mirror aseguró que la entidad catalana habría ofrecido hasta nueve nombres a los poderosos de la Premier League para comenzar a negociar alguna transferencia, siempre y cuando el precio sea acorde al futbolista.

Si bien el agente de Philippe Coutinho reveló el interés del jugador en volver a la competencia británica tras su paso el Bayern Múnich en calidad de cedido, sorprendieron nombres como el de Luis Suárez en esa lista, e incluso el de Sergi Roberto (pieza clave para todos los entrenadores que pasaron por el club).

Tal como detalló el medio inglés, el Barcelona planea hacer un gran golpe en el próximo mercado de verano (europeo). Además del brasileño, el uruguayo y el defensor español, también revelaron que el club azulgrana podría aceptar ofertas por los franceses Antoine Griezmann, Samuel Umtiti y Ousmane Dembélé.

Los nombres que completan la lista serían el del lateral portugués Nelson Semedo, a quien la pandemia le cortó la buena forma que venia demostrando como titular, Ivan Rakitic y el chileno Arturo Vidal. Estos últimos también están en la mira de equipos como el Sevilla y el Inter de Italia, respectivamente.

El Barcelona “está abierto a ofertas para una gran cantidad de jugadores, con la excepción de la superestrella Lionel Messi”, aseguró el tabloide, haciendo referencia al intocable de Quique Setién, junto a otros nombres que también manifestaron su deseo de seguir en el club recientemente como Arthur y Ter Stegen.

Es así que los equipos más importantes de la Premier League podrían posar sus ojos en la ciudad española para reforzarse. Al parecer, el Manchester United continúa interesado en el delantero francés, que todavía no logró marcar la diferencia junto al uruguayo y el argentino. Su compatriota Umtiti, en tanto, estaría en la mira del Arsenal.

Finalmente, el que cuenta con más candidatos sería Philippe Coutinho, de un maravilloso pasado en el Liverpool. El atacante brasileño brilló con los Reds y, tras las declaraciones de su agente, sería el objetivo del Chelsea, Tottenham Hotspur, Everton y Newcastle.