Charly García internado: el primer hisopado por coronavirus dio negativo

Charly García quedó internado este sábado en el Instituto de Diagnóstico y Tratamiento, en Recoleta, donde había ingresado por un cuadro de fiebre alta, en torno a los 38°y con dolores en la pelvis.

Inmediatamente el músico, de 68 años, fue sometido a un tratamiento para aliviar los dolores, al mismo tiempo que se le llevaron a cabo los estudios para determinar si se podía tratar de un caso de coronavirus, lo que fue descartado.

Según la información dada a conocer por TN, "se le hizo un hisopado, en virtud de sus síntomas, y no dio positivo de COVID-19". No obstante, frente a la situación, no quedó descartado que se se sigan realizando testeos por la enfermedad. No obstante, trascendió que los resultados clínicos de los estudios estarían a partir de las 18 horas.

Al mismo tiempo, trascendió que la medicación suministrada habría tenido efecto en una disminución de la fiebre y de los dolores, y se estarían investigando otras patologías que puedan ser causantes del estado febril; entre ellas, la posibilidad de una infección urinaria.

Antecedentes

No es la primera vez en el año que García tiene que lidiar con cuestiones de su salud. En enero de este año, debido a un traumatismo de cadera del cual había sido operado unos meses antes, tuvo que suspender la presentación que tenía programada en el Cosquín Rock 2020 donde, en su reemplazo, un grupo de solistas y bandas lo homenajeó celebrando su música.

Su último concierto había sido en diciembre de 2019, en el Luna Park, durante el cual repasó varios de sus clásicos hits, alternados con temas de su álbum Random, de cosecha más reciente, y que cerró con Desarma y sangra como único bis... ¡después de 45 minutos de espera!

Una semana atrás, Charly volvió a ser noticia a partir del anuncio de su "primer disco de jazz", un proyecto puesto en marcha por Roberto Pettinato bajo el título Pettinato Plays García, en el que el prócer del rock local se involucró al punto de haber grabado las voces de tres temas, y los teclados y otros instrumentos en siete.

Fuente. Clarín