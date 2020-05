Ansiedad y temor llevaron a los salteños a consultar las cartas

Replantearse la vida, las prioridades, las elecciones, y los tiempos, fueron algunas de las situaciones que vivieron y viven los salteños en estos tiempos de cuarentena. Mientras algunos se volcaron a estar conectados en las redes sociales, otros a la cocina, otros tomaron la situación con mayor preocupación.

El temor por perder el trabajo o las inversiones que ya tenía hechas en sus emprendimientos les generaron ansiedad y en algunos casos hasta problemas de salud. El no poder dormir fue uno de los primeros síntomas, le siguen la necesidad de llorar y la desesperanza.

El miedo a no poder afrontar compromisos asumidos o sumirse en las deudas, los llevó a buscar que apoyo, a querer conocer el futuro.

En diálogo con El Tribuno, algunas terapeutas, dedicadas a la lectura de las cartas del Tarot, de los mensajes de ángeles, y usos de flores de Bach, coincidieron en expresar que el temor está movilizando la gente a buscar conocer qué pasará más adelante, cómo serán sus vidas y que desafíos los esperan.





El temor a no poder volver a sus antiguas vidas, o no saber cómo hacerlo, los llevó a buscar auxilio.

Andrea Luz realiza la lectura de las carta de tarot. Consultada sobre lo que ocurrió durante la cuarentena con esta actividad, Luz advirtió que la gente tiene mucha incertidumbre sobre la situación económica y laboral. A lo que se suma el miedo de volver a la rutina. “La ansiedad de tener que volver y no saber qué va a pasar. La mayoría de las preguntas en las consultas de carta fueron sobre el futuro laboral. Qué se viene y cómo viene”, contó Luz que advierte que la gente tiene que entender que es el momento de renovarse, cambiar el pensamiento y dejar de tener miedo. “Hay que potenciar la confianza, para generar una nueva realidad. Esta es una crisis de transformación”, expresó Luz.

Sandry Ruiz es terapeuta holística y coincidió con Luz, en que los temores siguen vinculados con la situación económica. En su caso las consultas de tarot se redujeron pero aumentaron los pedidos de mensajes angelicales, junto con las flores de Bach para poder armonizarse y dejar atrás la ansiedad y la depresión. “La gente tiene mucha angustia por no saber qué es lo que va a pasar, sobre todo con su trabajo. Lo económico es y sigue siendo la preocupación principal, más allá de la salud”, agregó Sandry que además agregó que en los primeros tiempos de la cuarentena tuvo muchas consultas porque la gente no podía dormir, afectados por el encierro. Así que se volcaron a las consultas on line”, agregó.

Guadalupe Mer Echazú destacó que, incluso antes de la cuarentena, sus clientes aspiraban a poder dedicarse a su desarrollo personal, sus propósitos personales y el cierre de etapas. “En este momento, se trabajó la decodificación y consulta a los ángeles”, contó Guadalupe que destacó que la gente dedicó este tiempo de encierro para buscar resolver situaciones de crisis de pareja y la repetición eventos en sus vidas. Desde la flexibilización de las medidas de prevención, las consultas aumentaron para poder conocer las formas en que se puede resolver principalmente las crisis de parejas.

Saide Sufi es parte del Instituto Marcela Almazan de descodificación arquetipal, y en diálogo con El Tribuno destacó que la practica que ejerce no utiliza el tarot en forma adivinatoria sino con otros propósitos. “Las imágenes del tarot se comportan como puertas dimensionales, en realidad, cada imagen de tarot representa un arquetipo universal que actúa como puente o puerta al inconsciente”, interpreta Saide.

El enfoque de la descodificación arquetipal es psicobioterapéutico y utiliza las imágenes del tarot como método de llegar al inconsciente y encontrar los programas qué no permiten que las personas tengan una vida plena. La descodificación arquetipal representa para este Instituto una alternativa dentro de las terapias de biodescodificación. “Podemos decir que el tarot es un lenguaje simbólico y el lenguaje del inconsciente también lo es, por lo tanto cuando una persona observa una imagen arquetípica, de manera rápida y certera nos lleva al origen del conflicto que está viviendo el consultante que llegó a la terapia”, explica. Saide agregó que se habla de terapia y no de tirada, porque considera que se trata de un encuentro con los dolores más profundos, una terapia del inconsciente a través de imágenes. “Cuando una persona se conecta con una imagen de tarot esa imagen le está reflejando su conflicto que puede tener su raíz en la vida actual, en la intrauterina, en el transgeneracional o en una vida pasada”, agregó. Esta técnica terapéutica está basada en la psicología de los arquetipos o psicología profunda del inconsciente del psiquiatra suizo Carl Gustav Jung. En cada sesión el consultante irá sanando diferentes conflictos o síntomas tanto emocionales como biológicos. La utilización de estas imágenes es tan rápida y profunda que los cambios en el consultante se hacen ver a los pocos días.