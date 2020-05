El oficialismo quiere investigar a Mauricio Macri por espionaje

El senador del Frente de Todos Oscar Parrilli ratificó que el oficialismo quiere conformar una comisión bicameral en el Congreso "para investigar si hubo intromisión del Poder Ejecutivo en la investigación judicial" durante la gestión de Mauricio Macri. La iniciativa del Frente de Todos surgió luego de que el extitular de la Unidad Especial AMIA Mario Cimdevilla afirmara en el Senado que hubo entorpecimiento por parte del Ejecutivo en la causa por encubrimiento del atentado y de la denuncia de la interventora de la Agencia de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, sobre presunto espionaje ilegal durante su gestión.

Según el senador nacional y estrecho colaborador de la vicepresidenta Cristina Kirchner, tomando esos dos hechos el oficialismo va a "proponer la conformación de una comisión bicameral para investigar si hubo intromisión del Poder Ejecutivo en la investigación judicial". "Creemos que durante el gobierno de Macri hubo extorsión y hasta presión para remover jueces. Si bien esto ya se sabía, hoy hay quienes dicen que esto efectivamente existió", subrayó Parrilli en declaraciones radiales. El extitular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) señaló que "el responsable directo de todo esto es Mauricio Macri", y agregó: "Él es el que nos mandaba a espiar. Era una asociación ilícita conducida por él para presionar a jueces y perseguir a dirigentes opositores".

Además, Parrilli se refirió a la última reunión de la comisión bicameral de Inteligencia, los legisladores tuvieron detalles de la denuncia de Caamaño por presunto espionaje a dirigentes políticos durante la gestión de Macri.

Sobre esto, expresó: "La denuncia de Camaño no me sorprendió porque fuimos víctimas, me sorprende la lista. Lo único que aspiro es que lo que contó un integrante del organismo de inteligencia no sea verdad, donde denuncia las amenazas que sufrió y la bomba que le pusieron".

En este marco, el interbloque de Juntos por el Cambio cuestionó la intención de crear una comisión bicameral -algo que Parrilli ya había anticipado en la reunión de la comisión de Justicia, a donde concurrió Cimadevilla- y acusó al kirchnerismo de hacer un "puesta en escena que pretende suplantar al Poder Judicial".

La bancada que preside Luis Naidenoff sostuvo que "estas maniobras están sólo orientadas a obtener la impunidad de los imputados en la causa impulsada por el fiscal (Alberto) Nisman, donde se investigaba la comisión de graves delitos en la firma del memorándum con Irán".

Al respecto, la oposición acusó a Parrilli, que había sido imputado en esa causa, de "utilizar el Senado de la Nación para instalar falsedades y confusión en torno a las causas judiciales que investigan el atentado a la AMIA".

"Mesa judicial"

El senador nacional del Frente de Todos Martín Doñate afirmó ayer que el Gobierno del presidente Mauricio Macri "naturalizó" el espionaje ilegal y el funcionamiento de la "mesa judicial". "Para llevar adelante su modelo económico, (Macri) necesitaba una mesa judicial como la que se naturalizó", subrayó el legislador por Río Negro. En declaraciones radiales, el dirigente oficialista sostuvo que la gestión de Macri intentó "volver legal lo que a todas luces era ilegal, y con la pata del espionaje, que extorsionaba, con fiscales, medios, jueces y periodistas".

Alperovich pide extender su licencia

El senador nacional por el Frente de Todos por Tucumán José Alperovich presentó un pedido de extensión de su licencia por noventa días, luego de que venciera la de seis meses que había solicitado en noviembre pasado, tras ser denunciado por supuesto abuso sexual por parte de una sobrina.

El pedido de extender la licencia fue presentado el pasado viernes por Alperovich ante la Presidencia del Senado, pero recién se dio a conocer ayer.

El tucumano planteó continuar con un permiso “sin goce de haberes” por otros noventa días, que se suman a los últimos seis meses.

Para quedar firme, la solicitud de Alperovich debe ser aprobada por la Cámara Alta en la próxima sesión.

“Me dirijo a usted por expresa indicación del senador por Tucumán, José Jorge Alperovich, y en mi carácter de jefa de su despacho, a fin de presentar su pedido de extensión de licencia sin goce de haberes como senador de la Nación”, afirma el pedido.