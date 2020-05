Un genio salteño está varado en La Plata y necesita ayuda económica

Jonatan Alexis Yanes tiene 18 años y está varado en la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires. El joven es oriundo de la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán y se fue en enero de este año para comenzar sus estudios en la universidad pública local. El Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio por el coronavirus lo sorprendió lejos de su casa y suspendió sus sueños universitarios. Quedó varado, con una promesa incumplida.

La historia sobre cómo llegó a quedar desamparado en la ciudad de las diagonales es, al menos, digna de ser contada.

Desde los 15 años este pichón de genio recorría la sede Orán de la Universidad Nacional de Salta buscando las cátedras de Analistas de Sistemas.

Es un eterno agradecido a los profesores que lo dejaban ingresar a tomar clases y aprender pese a su edad. Estudiaba todo el día porque en un turno cursaba el Colegio de Comercio Julio Cortés y en lo que quedaba se atareaba con las clases universitarias.

"Gracias al apoyo que recibió en estos años de los docentes Arturo Vega Corrales, Celia Villagra, Daniela Díaz, Gustavo Mamani, Juan Antonio Torres, de la casa de altos estudios, y mucha perseverancia llegó al Taller de Física para Todos, que estaba a cargo del profesor Daniel Córdoba", relató la corresponsal de El Tribuno en Orán, Andrea Silvera, en una nota que reflejó su historia.

Fueron ellos los que lo llevaron por el camino de las matemáticas. El año pasado le dieron un reconocimiento desde el Gobierno de la Provincia por su ingenio y su inquietud por aprender.

Por ese reconocimiento provincial, y por su desempeño en las Olimpíadas de Matemática, el Concejo Deliberante de Orán salió luego a gestionar una beca de estudios para que la Municipalidad le brindara una ayuda económica a Jonatan. El objetivo era que pudiera iniciar su carrera universitaria este año.

Entonces surgieron las primeras dificultades. Se sabe que los tiempos deliberativos y ejecutivos no coinciden con los académicos.

Jonatan eligió la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y, como casi en todas las casas de altos estudios, las inscripciones arrancan en diciembre a más tardar.

El oranense gestionó y logró que le prorroguen el papeleo para febrero. Estaba confiado en la promesa de los políticos y, si bien sabe mucho de matemáticas, ese fue un cálculo que no le salió bien.

Juntó unos pesos que venía ahorrando y se fue en enero a La Plata para aprovechar los cursos de verano que brinda la UNLP.

Siempre contó con la ayuda de personas amigas que ven un gran futuro en el joven.

Llegó febrero, se inscribió y seguía esperando la ayuda económica ofrecida como panfleto de campaña; y nada. "Yo me siento estafado por la Municipalidad de Orán. Nunca tramitaron la beca", declaró Jonatan.

Sus conocidos dijeron que está caminando todos los días dos kilómetros para llegar hasta una olla popular y retirar una porción de comida. El resto del tiempo lo está usando para seguir estudiando en la habitación que alquila y que pronto no podrá seguir sosteniendo.

Paga 6.500 pesos por una pieza que, con todos los demás gastos, se van a 7.500. "Me encuentro en la ciudad de La Plata con escasos recursos ya que vine con la idea de que obtendría una ayuda de la Municipalidad de Orán y nunca llegó. Así que ahora dependo de mi padre y de la ayuda que me da la gente que es solidaria, ayuda que va desde una donación de mercadería hasta un pequeño depósito. Fueron los profesores de la sede Orán de la UNSa los que gestionaron una caja de ahorro y apelo a la solidaridad para pasar este mal momento que estoy atravesando", dijo Jonatan.

Una promesa en física y matemática

La pandemia agravó la situación y las dificultades para dedicarse a estudiar.

Con la cuarentena también quedaron truncas las ganas de Jonatan de tener clases presenciales y vivir a pleno la vida universitaria.

Se nota que tiene “hambre de conocimientos” y es por eso que quería cursar en aulas, con profesores y con preguntas frente a frente.

Ahora todas las clases son virtuales y las toma por celular. A los trabajos para la facultad los realiza también en el teléfono móvil por el sencillo hecho que no tiene computadora.

Si bien nunca pidió una ayuda de este tipo, porque por ahora sólo piensa en comer, sería muy conveniente para su cursado un computadora personal.

Jonatan es el menor de cuatro hermanos, hijo de Juan Adolfo Yanes y Elva Libertad Cayón. Cuenta que en su familia vivieron muchas necesidades. “Mis padres nunca tuvieron la oportunidad de ir a la escuela, mi mamá no trabaja y mi papá trabaja como changarín de lo que sale”, relató ante este medio en una nota anterior con motivo del reconocimiento que le dio la Provincia.

Muchas veces estudia por la noche porque es cuando más fácil le resulta usar internet en su celular.

“A mí me cuesta decirlo, pero ayer no comí. Con tantas cosas que tengo para hacer, se me olvidó comer porque tengo que pensar en preparar los alimentos. Entonces, me dormí sin comer”, dijo.

Aseguró que lo único que quiere es dedicarse a estudiar la carrera de Licenciatura en Física en la UNLP y también a las matemáticas.

“Yo aprendo de forma autodidacta la matemáticas para dar a conocer un pensamiento que se ha dejado en el olvido y a la vez que también doy mis pequeños aportes”, aseguró el joven oranense.