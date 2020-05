Julieta Prandi: "Esta semana logré que un juez me restituya mi casa"

Pasaron más de dos años desde que Julieta Prandi se separó de su exmarido , Claudio Contardi ; sin embargo, todavía sigue peleando por lo que le corresponde a ella y a los hijos que tienen en común, Mateo y Rocco . Invitada a La Noche de Mirtha , la actriz contó como se encuentra hoy y los avances que logró, durante este tiempo, en la Justicia.

"En ese momento, yo tomé la decisión de irme de mi propia casa porque sentí que era lo correcto, pero la verdad es que debería haber pedido la exclusión del hogar, que es acudir a la Justicia para que te ayude porque es el hombre el que tiene que dejar la casa", explicó mientras en la mesa debatían sobre violencia de género. "Esta semana logramos que el juez me restituya la casa conyugal, que fue el último hogar de mis hijos", agregó sobre el estado actual de la causa.

Prandi reveló que, al llegar a la vivienda, notó que las cosas no estaban cómo debían. "Me encontré con una casa devastada. Voy a tener que hacer una gran obra porque hay que renovarla toda. Tengo que arreglarla y amueblarla, porque está vacía", contó. "Yo me fui y recién ahora logré el acceso a una de las viviendas que teníamos. Hasta esta semana, yo no estaba habilitada a entrar a mi propia casa, porque soy la que se fue y él es quien se quedó", dijo sobre la decisión que tomó en febrero del 2018 después de mucho tiempo de sufrir maltrato psicológico por parte de su expareja.

También explicó que hoy no hay nada que le impida a Contardi acercarse a ella. "Tuve una perimetral en un momento específico, durante unos meses, porque estábamos en un limbo legal con la entrega de los nenes", expresó. "Yo pasé momentos horribles, espantosos, pero hoy entiendo que más allá de todas las estafas económicas que sufrí, hay cosas que no voy a recuperar porque para la Justicia pasó mucho tiempo".

"Ahora estamos intimándolo para que pague alimentos, algo que no pagó jamás, por lo que hay que embargarlo. Si bien no es una persona que tenga un sueldo fijo, se maneja en auto, paga la nafta, se mueve mucho... así que algo debe tener", dijo cuando le preguntaron cómo estaba la causa. "Yo sigo siendo el único sostén de mis hijos, alquilo una propiedad para estar con ellos y me hago cargo de todo".

Según afirmó Julieta, los dos niños están bien, aunque en los últimos años la han pasado mal por toda la situación que los rodeaba. "Mis hijos sufrieron cosas que me hubiera gustado que no sufran. Entienden muchísimo y a veces me dicen cosas que me sorprenden, porque son cosas de adultos. Mateo, que tiene 9 años, me plantea cosas como: 'Yo no quiero que nadie más me estafe'".

"En un momento entrás en piloto automático y pensás que la vida es eso, que te tenés que adaptar. Pero, de repente, amigos y la gente cercana te hacen abrir los ojos. No es tan sencillo, menos teniendo criaturas", reflexionó. "Estuve mucho tiempo con miedo a tomar decisiones por los nenes, sosteniendo una cosa teatral por ellos. Pero llega un punto en que te das cuenta que estás haciendo mal... Yo estoy educando a dos hombres, no quiero que piensen que la mujer tiene que ser sumisa y aguantar. Hay que saber decir que no".