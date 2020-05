Compró una "papuchera" con el IFE y ayuda a mamás

La historia narrada en primera persona por Rita Pérez en un grupo de venta de Pichanal conmovió a quienes la leyeron. Ella cobró el bono de 10 mil pesos del IFE (ingreso familiar de emergencia) que otorgó el Gobierno nacional como consecuencia de la pandemia y lo invirtió en elementos de cocina para vender comida.

Como una devolución a esta ayuda social que recibió, ahora deja a disposición su número de teléfono para ayudar a otras madres que estén pasando necesidad y no puedan darles un plato de comida a sus hijos.

Pérez, de Pichanal, cobró el ingreso familiar de emergencia de $10.000 y le contó a su madre que lo que quería hacer con ese dinero era comprar una carlitera y una papuchera. Lo logró y ahora además de vender comida, asiste a dos madres de escasos recursos llevándole comida todos los días.

Alejandra, madre de Rita Pérez, en diálogo con radio La 10, de Orán, explicó: "Ella me dijo, mamá cobré los $10.000 y quiero comprarme una carlitera y una papuchera. Le pregunte si estaba segura de querer hacer comida en la cuarentena y me dijo si mamá lo voy a hacer con delivery".

Agregó: "Ella ama cocinar y cuando vivía en Salta se daba vuelta vendiendo comidas para mantener sus estudios".

"Mamá somos una familia que tiene la suerte de poder tener un plato de comidas todos los días y un techo seguro. Quiero cocinar también para las madres que estén pasando por una situación difícil en esta pandemia", le dijo Rita a su mamá y así fue que publicó en Facebook buscando a dos madres que necesiten y desde el fin de semana les lleva comida.

Alejandra finalizó la entrevista diciendo: "Ella tuvo un hijo con síndrome de Down. El tiene un cromosoma de más: el cromosoma del amor y nos enseña eso todos los días. Yo creo que por eso mi hija quiere dar amor a otras madres y yo la voy a apoyar en todo".

Rita Pérez vende alimentos a la mañana y a la noche, en el barrio Justo Juez de la ciudad de Pichanal, en la calle Formosa.

"Me llamo Rita Alejandra, tengo 22 y un bebé de casi dos años con síndrome de Down. Cobré el bono de 10.000 pesos y me compré una carlitera y una papuchera (usada pero en buen estado). Desde hoy comencé a vender comida (almuerzo y cena por delivery), pero como la vida fue generosa conmigo quisiera retribuir de alguna manera", expresó en su cuenta de Facebook.

La respuesta no tardó en aparecer y así fue que Rita cumple su promesa para ayudar a otras madres que están en una situación similar a la suya. En este tiempo de pandemia, la ayuda no siempre es suficiente, la cuarentena obliga a un encierro que a veces llega al alma y la crisis desnuda muchas actitudes y nos muestra tal como somos. Este es el caso de esta joven mamá a quien el destino no le regaló mucho, pero ella lo mismo está agradecida y considera que le ha sido generosa y por eso decidió ayudar a otras mamás en su misma situación.