Tenistas italianos ya retomaron los entrenamientos

Fabio Fognini, Jannik Sinner y Lorenzo Sonego, tres de los principales tenistas italianos, retomaron ayer los entrenamientos luego de casi dos meses en cuarentena debido a la pandemia de coronavirus, mientras que otro de los “top”, Matteo Berrettini, lo hará en los próximos días en los Estados Unidos.

Mientras el tenis se encuentra interrumpido desde el 8 de marzo pasado y con una fecha tentativa de regreso estipulada para el 13 de julio, tanto por la ATP como por la WTA, Fognini, 11 en el ranking mundial, Sonego (46) y Sinner (73), retomaron las prácticas bajo estrictas medidas de precaución para evitar riesgo de contagio y tal cual se adelantó hace días.

Berrettini (8), el actual número uno de Italia, regresará en los próximos días aunque lo hará en Estados Unidos, donde cumple su cuarentena, como otros tenistas que tienen residencia en ese país, como el alemán Alexander Zverev (7).

“Siento una gran emoción, cuando era niño venía aquí a jugar al tenis y volver a entrenar me trae muchos recuerdos. Antes del receso tenía un problema en la muñeca que me impidió jugar la Copa Davis, pero me recuperé por completo”, expresó Sonego, de 24 años, quien volvió a entrenar en el club Stampa Sporting, de Turín.

Sinner, por su parte, entrenó en la academia Riccardo Piatti, en la ciudad de Bordighera, en la región de Liguria, también siguiendo el protocolo de 14 reglas que diagramó la Federación Internacional de Tenis (ITF) para garantizar la máxima seguridad de los tenistas.