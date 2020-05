Temas para la reforma constitucional

Como los amables lectores de este diario saben, este articulista es economista y no abogado. Sin embargo, del mismo modo que sin saber plomería las personas de a pie podemos reconocer la pérdida de un caño de agua, de manera similar las carencias de nuestro ordenamiento institucional, especialmente en Salta, son advertidas y padecidas por todos, aun por los no abogados.

Con estas debidas disculpas, se proponen algunas reflexiones acerca de la conveniencia de introducir rectificaciones y añadidos a nuestro ordenamiento institucional.

Provincia y Nación

Nuestra república es representativa y federal. Conforme esto, dentro de nuestra provincia y en muchas otras, aun sin incurrir en "aduanas provinciales", en lo que respecta a los controles en las rutas la proliferación de interrupciones en cada provincia para quienes atraviesan varias de ellas en una travesía, por ejemplo, los camiones que, por la deserción del ferrocarril los reemplazan, deben someterse a muchas horas de retraso innecesariamente por las detenciones en los controles fronterizos.

Esto se vio agudizado por el fenómeno del coronavirus, extremando la situación nuestra provincia que, a diferencia de otras en que el control es solamente uno en cada una de ellas, en Salta se realizan en cada departamento, con lo que los padecimientos de quienes tienen que cubrir largas distancias como los viajeros repatriados desde el exterior hasta Ezeiza y en tránsito a nuestra provincia, demoran innecesarias y penosas horas hasta su destino.

Sin duda, los controles de ruta podrían delegarse a Gendarmería Nacional, colaborando las policías provinciales poniéndose a su disposición acuerdos mediante con el Gobierno nacional, de modo que las detenciones tengan lugar únicamente en situaciones excepcionales, al registrarse una única vez con criterio nacional las travesías interprovinciales, las que, con la tecnología disponible se hace perfectamente factible, a la vez que la unificación de controles hace más sencilla la tarea en casos de sospecha de delitos.

También sería interesante que las provincias coordinen entre sí tareas de inteligencia y lo hagan también con organismos nacionales, para combatir más eficazmente el narcotráfico, la trata de personas y otros delitos de obvia proyección nacional e internacional.

Paralelamente, la Nación debería abstenerse de interferir en las decisiones provinciales cuando estas son plenamente soberanas, como las transacciones con otras provincias o naciones que no involucren situaciones estratégicas que pueden ser previamente estipuladas.

Coordinación e integración

Salta ha propuesto iniciativas valiosas en materia de integración, más allá de su reducida o nula capacidad de materialización. Tal el caso de la iniciativa Geicos o el proyecto Norte Grande.

En el caso de Geicos, su dificultad de materialización probablemente se haya originado en el hecho de que se intentaba integrar regiones de naciones, con países en su totalidad y esto creaba dificultades administrativas e institucionales de difícil solución.

En el caso del Norte Grande, probablemente la dificultad principal radica en que se requiere de un coordinador que tome a su cargo las tareas de listar y ordenar los proyectos de desarrollo necesarios, así como sus fuentes de financiamiento y los procesos licitatorios una vez que las autoridades de cada provincia los evalúen y acepten.

Claramente, en ausencia de un coordinador, aun cuando este carecería de poder de decisión -reservada a los gobernadores de provincia- se hace imposible materializar y dar forma al proyecto de integración, el que, por otra parte, forma parte indispensable de un real crecimiento del norte argentino y su correspondiente desarrollo económico y social.

Por lo expuesto, sería aconsejable que se instituya la figura de un coordinador, a ser electo por el conjunto de provincias del Norte Grande si estas lo acuerdan, para acometer las tareas señaladas.

Reforma política

También desde estas líneas se ha planteado reiteradamente la necesidad de una reforma política que procure que la ciudadanía vote en forma directa a cada uno de los representantes de sus preferencias, y no a los que los partidos políticos le impongan.

Asimismo, que asegure que lleguen a las candidaturas aquellos que posean un mínimo de idoneidad y decencia, lo que podría hacerse exigiendo que los candidatos exhiban su currículum vitae o su trayectoria política y/o profesional de alguna forma, previo al acto eleccionario, a la vez que se invita a la ciudadanía a tomar conocimiento de esos CV.

Es importante destacar que los mecanismos electorales vigentes listas sábana- no solo burlan la voluntad popular, sino que, además y más grave tal vez, erosionan a los partidos políticos (aunque estos crean que pueden imponer candidatos furtivamente al ser arrastrados por el cabeza de lista), porque los afiliados de los partidos políticos que por alguna razón se sienten bloqueados en su posibilidad de ser candidatos, encuentran en la creación de un partido nuevo la oportunidad de figurar "en primer lugar".

En cambio, a través de un mecanismo directo como el de la boleta única, no habría tal cosa como este “primer lugar” porque todos los candidatos tienen la misma oportunidad y derecho de ser votados.

Por otra parte, no deja de llamar la atención el hecho de que, una vez electos, los representantes tienen todos los mismos derechos y obligaciones ante la sociedad, pero no la tienen antes de ser elegidos, porque el cabeza de lista tiene más chances de ingresar a los cuerpos legislativos que los restantes en la lista.

Como cuestión importante, no debe dejar de advertirse que el voto electrónico “no es” lo mismo que la boleta única, a la vez que esta lo hace innecesario al requerir justamente una única boleta que es provista oficialmente al ser común para todos los partidos políticos, siendo además de fácil consulta previo al acto electoral . Esto le permite al votante escrutar detenidamente la conformación de los candidatos y decidir sus preferencias, pudiendo votar a candidatos de más de un partido político, disponiendo además el elector de la posibilidad de armar su voto (marcando sus preferencias en la boleta única) antes de concurrir al cuarto oscuro.

Reforma del Senado

Otro cambio importante sería la supresión del Senado o, tal vez más interesante y operativo, su reemplazo en su actual conformación, por representantes de regiones a definir, tales como Región Capital, Región del Chaco, Región de la Puna, Región Tropical, Región del Valle Calchaquí, Región del Valle de Lerma, etc. u tras mejor conformadas.

Esta regionalización podría dar lugar en esta u otra etapa de reformas, al reemplazo de los actuales concejos deliberantes de cada municipio por uno gemelo al de las regiones, y la creación de un intendente regional con coordinadores municipales (en lugar de los actuales intendentes municipales) designados por cada concejo deliberante regional.

De esta forma, se reduciría la cantidad de intendentes y concejales, lográndose un importante ahorro en el gasto público y la simplificación de trámites.