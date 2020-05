Un padre pide a gritos justicia por su hijo

Hace más de un mes que Miguel Torres casi no duerme. El primero de abril su hijo, Facundo Leonel de 22 años, fue atropellado en la zona sudeste de Salta capital, agonizó durante dos semanas y perdió la vida. Desde aquella trágica jornada el hombre y su familia no tienen consuelo, esperan alguna respuesta por parte de la Justicia.

"El primero de abril mi hijo salió de la casa de mi mamá en Villa San Antonio hacia la casa donde su abuela se encuentra por la cuarentena, en el barrio San Remo. Cerca de las 15.40 fue atropellado por un Renault Megane color gris conducido por Emilio Estanislao García Figueroa. Unos muchachos que estaban trabajando a metros observaron el accidente y lo retuvieron hasta que llegó la policía", le contó a El Tribuno Miguel Torres.

El siniestro se produjo en la intersección de las calles Jauretche y Mar de las Antillas del barrio Pablo Saravia, "por lo que pude averiguar y consultar a vecinos, el conductor del auto iba fuerte", dijo Torres y agregó "el choque contra la moto Corven 110cc- que manejaba mi hijo fue de costado. En el auto se observa, en la parte del capó, cómo está abollado y una óptica rota".

El joven fue derivado en código rojo al San Bernardo, su padre se trasladó dos y hasta tres veces a la comisaría 15 de San Remo para que le tomaran la denuncia, mientras Facundo Torres luchaba por sobrevivir de un traumatismo craneal grave, en terapia intensiva donde estuvo 14 días en coma e inconsciente. "No me querían tomar la denuncia porque decían que como mi hijo era mayor, tenían que esperar que se recuperara y fuera él quien denunciara. La situación me puso peor, volví y los amenacé con denunciarlos, salió un oficial y me dijo que él me tomaría la denuncia", contó el padre de la víctima.

A pesar del padecimiento que tiene que soportar Torres, hasta el momento no supo nada y la causa parecería estar inmóvil. "Fui varias veces a la Fiscalía 3 donde está la causa y lo único que me encontré fue con un guardia que sale y me dice que no hay nadie, que no me van a atender".

Mientras espera, el padre destrozado por la pérdida de su hijo de 22 años señala que "el tipo -conductor del Megane- anda por ahí como si nada hubiera pasado. Por favor pido tengan clemencia, que se haga justicia, mi hijo ese día había ido a comprarle cosas a su abuela para que pudiera pasar la semana".

“Nunca se contactó ni dio el pésame”

Miguel Torres se enteró de que el conductor del Megane, se hizo presente en la comisaría para retirar su vehículo 10 minutos después del siniestro. “Por supuesto no se lo dieron. Yo le dejé mi celular y una nota a ese señor para que me llamara pero nunca lo hizo, quería saber de su boca qué es lo que pasó”, dijo Torres. “Alguien me pasó su contacto y supe quién era, solo lo conozco por foto”, agregó.