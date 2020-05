Agüero correrá el Gran Premio Virtual de España en la F1

Sergio Agüero, fanático de la Fórmula 1, correrá este domingo el Gran Premio Virtual de España como integrante del equipo Red Bull Racing junto al británico Alexander Albon, informó la escudería con sede en Austria.

El delantero del seleccionado argentino y Manchester City de Inglaterra competirá junto a otros cinco actuales pilotos de la categoría reina, entre ellos, el monegasco Charles Leclerq, de Ferrari.

El Gran Premio de España será la sexta carrera virtual organizada este año por la F1, que debido a la pandemia de coronavirus no pudo comenzar su temporada y canceló sus diez primeras fechas.

Los otros participantes de la carrera, que iniciará a las 14 de Argentina, serán el inglés George Russell y el canadiense Nicholas Latifi, del equipo Williams; el británico Lando Norris, de McLaren, y el italiano Antonio Giovinazzi, de Alfa Romeo.

“El automovilismo es una gran pasión mía, por lo que tener la oportunidad de participar en el Gran Premio Virtual de España es muy emocionante para mí”, dijo Agüero, máximo goleador histórico de los Citizens y cuatro veces campeón de la Premier League.

“He viajado a ver carreras de F1 y me he puesto a prueba en días de pista, experiencias que han sido muy emocionantes. Pero esto es llevarlo al siguiente nivel y me da la oportunidad de correr y competir contra pilotos reales de F1. ¡No puedo creer!”, se entusiasmó en declaraciones al servicio de prensa del Red Bull Racing.