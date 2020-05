Los shoppings de Salta amanecieron cerrados por no contar con el protocolo de apertura

"­Faltaron algunos papeles!", dijo un guardia de seguridad de uno de los principales centros comerciales de la ciudad a El Tribuno, consultado sobre por qué no estaban abiertos los locales comerciales.

La explicación para esta situación es que los paseos de compras están autorizados para trabajar pero el procedimiento de habilitación requiere que se presente un protocolo de atención. Este trámite se debe realizar ante el Comité Operativo de Emergencia (COE) y debe aprobarse para que se habilite la apertura.

El miércoles, los locales comerciales de Salta volvieron a abrir sus puertas tras una decisión del Gobierno provincial. De ese modo, avanza en la flexibilización de la cuarentena ya que no hay circulación viral y solo se registraron cuatro casos de COVID-19, ninguno autóctono.

Esta decisión había generado expectativa sobre qué iba a pasar con los shoppings y las galerías. La pregunta era si volverían a abrir tras unos 50 días de inactividad por la pandemia del coronavirus.

El miércoles a la noche, la intendenta de Salta, Bettina Romero, y el ministro de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia de la Provincia, Ricardo Villada, a través de un video difundido por las redes sociales, aclararon que se habilitarían los centros comerciales pero no darían por ahora luz verde a los patios de comidas, cines y otros espacios recreativos.

Sin embargo, llevar eso a la práctica no fue tan rápido como había ocurrido con los locales comerciales. Los principales centros comerciales de la ciudad permanecían cerrados durante la jornada de ayer.

Solo estaban abiertos aquellos locales que tienen actividades exceptuadas como bancos, farmacias, supermercados, corralones u ópticas.

El personal de seguridad, que será el encargado de llevar el control e ingreso de los clientes a los centros comerciales, comentó a este medio que los locales estaban trabajando en readecuar sus espacios para que se adapten a las nuevas disposiciones.

Por ejemplo, la cantidad de gente que ingrese a un local no podrá superar el 50% de su capacidad, deberán tener alcohol en gel y deben cerrar a las 20. Además, los clientes deben ingresar con barbijo.

Personal de seguridad expresó que "es posible" que los comercios que estuvieron cerrados por más de 50 días vuelvan a abrir sus puertas hoy.

"Los shoppings y galerías comerciales (tal como se presentó el miércoles) pueden abrir, para esto cada uno debe presentar un protocolo específico con relación a los accesos generales y circulación, que el COE analizará en función de su aplicación sanitaria", expresó presidente del Ente de Turismo, Fernando García Soria.

En una reunión con el ministro Ricardo Villada, el titular del sindicato de empleados de comercio, César Guerrero, presentó un plan general para el resguardo de los propietarios de comercios y los empleados de ese ámbito. Además, se analizaron aspectos de la normativa provincial respecto a las excepciones vigentes.

Expectativa en restaurantes

Fernando García Soria, en diálogo con El Tribuno, explicó que lo que establece Nación es que las actividades gastronómicas solo se autorizan en la modalidad de entrega a domicilio (delivery) o compras para ser consumidas fuera del local o sea buscar el producto e irse (take away).

"El servicio no está autorizado ni dentro del local ni afuera, no pueden servir en una mesa porque eso no está permitido. Hay una mala interpretación, ya lo hablamos con la gente de la cámara hotelera y gastronómica para que lleven esa información", expresó el funcionario local ayer a la mañana.

García Soria explicó, sin embargo, que se está trabajando en un proyecto que presentaron para que se haga una excepción en Salta y que los gastronómicos puedan avanzar hacia una apertura de manera gradual.

"La primera etapa sería con servicios al aire libre, es decir usando todo lo que son espacios públicos, como las veredas o peatonales. En Salta tenemos bastante infraestructura de esa. Tenemos el paseo Balcarce, toda la zona céntrica, el paseo de los Poetas, hicimos una prueba en el verano con la plaza Alvarado. Entonces, haciendo algunas restricciones de tránsito podría implementarse este servicio", expresó.

Pero como la ciudad de Salta tiene más de 500 mil habitantes, para que se habilite esta nueva excepción, se tiene que realizar un proyecto de implementación ya que requiere una habilitación especial del Gobierno de la Nación.

"Nosotros seguimos insistiendo para que se habilite la gastronomía, porque creemos que hay condiciones para que se pueda prestar este servicio. En eso hemos venido trabajando con las instituciones y es el proyecto que hemos presentado. Estamos a la espera de que nos aprueben para empezar a hacer una apertura gradual", destacó Fernando García Soria.