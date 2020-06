Blanco: “Se van a necesitar de 45 a 60 días de pretemporada”

Víctor Blanco, presidente de Racing, señaló que los equipos del fútbol argentino van a necesitar ‘de 45 a 60 días‘ de pretemporada antes de que se pueda ‘volver a jugar‘, a la vez que dijo que en Buenos Aires los jugadores están ‘más restringidos‘ si es que quieren salir a correr.

“Hay que esperar que esto se solucione lo antes posible y que todos poder arrancar los entrenamientos”, expresó Blanco, tras lo cual indicó: “Lo que dicen los entendidos es que se van a necesitar entre 45 y 60 días de pretemporada antes de volver a jugar”.

El mandatario de Racing manifestó además: “En las provincias tienen la libertad los jugadores no a ir a un campo de juego, pero si de salir a correr a una plaza o a caminar, pero acá estamos más restringidos, si un jugador sale a caminar por los Bosques de Palermo se le va a complicar por ser una persona conocida”.

En diálogo con el programa Superfútbol que se emite por TyC Sports, Blanco comentó luego: “Hay varios clubes que presentaron protocolo y Racing fue uno de ellos, lo presentamos en la AFA y en el Ministerio”.

“Por lo que uno escucha aún no hay nada definido por los inconvenientes que hay en Capital y provincia de Buenos Aires que son los lugares más comprometidos y el hecho de volver a entrenar no es una decisión de los dirigentes sino del Ministerio de Salud y del Gobierno nacional”, expresó.