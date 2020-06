Silvia Magno: "Tengo todo en regla, es ilógico lo que están haciendo"

La empresaria Silvia Magno, imputada provisionalmente por la fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos Verónica Simesen de Bielke y acusada de violar las medidas adoptadas por las autoridades para impedir la introducción o propagación de la epidemia, rompió el silencio y, en diálogo con El Tribuno, negó los cargos en su contra.

"Está todo documentado y en regla. Yo no puedo salir ni llegar a Aunor si no tengo los permisos porque allí está la barrera de la CNRT, que es la Comisión Nacional de Regulación de Transporte. Ellos son los que te habilitan a salir. No es posible salir de Salta si no te habilitan. Es ilógico lo que están haciendo", afirmó y acotó que declarará por escrito en las próximas horas.

A la empresaria se le imputa no haber respetado una resolución del Comité Operativo de Emergencia (COE) en relación con el horario del viaje, trasladar mayor cantidad de pasajeros que la permitida, cambiar de choferes sin declararlo, incumplir los plazos para solicitar autorización de la Nación y falta del DUT (documento electrónico que debe generar la empresa).

"Supongamos que me haya escapado a las tres de la madrugada cuando todos duermen: tengo la barrera de Cabeza de Buey. Está Gendarmería que te vuelve a controlar todo. Luego tenés Los Naranjos, que es otro control, entonces cada 100 kilómetros o 200 tenés barreras sanitarias y también retenes de seguridad que te van controlando todo, por eso estábamos en cuarentena. Por eso no salen todas las líneas interurbanas a prestar el servicio, porque no pueden, salvo que tengas los permisos extraordinarios que te da la Subsecretaría de Transporte de la Nación", indicó.

Señaló que los primeros viajes de repatriados se hicieron a principio de abril y que para traer pasajeros de Córdoba y Buenos Aires se concretaron unos cinco viajes. "Cada vehículo es para 40 pasajeros. Los dos primeros viajes los hicimos con 20 o 25 porque pensábamos que había que usar dos asientos por persona. Después nos informaron que no era así", sostuvo.

En un viaje que hizo la empresa el 17 de abril de Buenos Aires a Salta, los 13 pasajeros quedaron demorados 17 horas en el camino porque les faltaba un permiso para circular. En ese momento se explicó que no tenían una autorización para salir de CABA que se había empezado a pedir el mismo día del viaje.

Partida y llegada

Silvia Magno insistió en que no hubiera podido realizar los viajes si no hubiese estado habilitada. "En todos los casos pedimos autorización a las dos provincias que son punto de salida y de llegada y luego recién podemos sacar el tercer permiso de la SSTA (Subsecretaría de Transporte Automotor), que es nacional extraordinario para personas contempladas en la resolución 71/2020 del COVID, que dice que es para transporte de pasajeros en calidad de repatriación", señaló.

Al ser consultada sobre si en algún viaje trajo a más pasajeros que los permitidos, contestó: "No. Está demostrado que los permisos estaban por más pasajeros de los que realmente trajimos. Me autorizaban por 44 y venían 42. Me autorizaron 39 y vinieron 38".

La empresaria también negó que se haya hecho un cambio de chofer. Dijo que el DUT habilita un cambio de conductor por razones extraordinarias, como una enfermedad, pero afirmó que no lo hizo.

Sobre los motivos de la imputación, Magno opinó: "Hay muchas manos negras en el camino... yo creo que capaz que desde dentro del Gobierno y todo el entorno".

También remarcó que hay otras empresas que están haciendo traslados de repatriados y que ni siquiera se las menciona. "Creo que esto fue porque nosotros dimos la cara en principio y bueno, hay periodismo barato que se nutre de eso", declaró.

Consideró que su empresa es "un quiosco" en comparación con otras que están trayendo gente de otras provincias "constantemente". "Tengo la conciencia tranquila. Sabemos que hacemos las cosas bien", reafirmó.

La fiscal Simesen de Bielke, en tanto, adelantó ayer en declaraciones periodísticas que investigan a otras empresas de transporte.

Colectivos para Aunor

Silvia Magno consideró que el Gobierno y la Justicia actuaron de una manera “injusta”. “Cuando yo empecé a colaborar con el Gobierno creo que por ahí fue el tema. Los primeros 20 días nosotros, como agencia, pusimos tres vehículos para Aunor gratis, las 24 horas, para ayudar en la distribución de los pasajeros que ingresaban hacia sus domicilios para que hagan la cuarentena. Esto había sido una devolución mía ya que el Gobierno siempre me había contratado y trabajaba conmigo en otras oportunidades. Ahí quedamos marcados por la gente porque se suponía que yo fabricaba el virus, que yo lo traía. Ni siquiera un gracias recibí”, manifestó.