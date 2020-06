El ingreso a Salta es ágil para particulares y duro para camioneros

La situación en el ingreso a la ciudad de Salta se va normalizando respecto del caos que días antes se experimentó ante la cantidad de personas que querían ingresar sin los correspondientes permisos.

Ya se registra poco caudal de tránsito de vehículos particulares por lo que el trabajo de las autoridades sanitarias y de Seguridad.

Las estrictas normas de control en los ingresos están logrando disuadir a los aventureros sin permisos.

Fueron muchos los automovilistas que obligaron a regresar por su camino por no tener permiso ni mucho menos una razón fuerte para tener que ingresar a la ciudad.

“La recomendación para los particulares es que no vengan a Salta si no es por cuestiones de emergencia o de extrema necesidad. La gente ya va entrando en razón dado que en la ciudad no hay circulación del virus y que es necesario extremar los cuidados hacia los seres queridos por una cuestión de solidaridad. Quienes llegan saben que pueden ser portadores del virus y que es mejor mantener todas las medidas de prevención y cumplir con la cuarentena.

El horario de ingreso de los vehículos particulares comienza desde las 8 y se extienda hasta las 18, exclusivamente.

Para el caso de los transportistas, los camiones comienzan a llegar a la ciudad a las 4 de la mañana. Hasta las 10 se produce algún congestionamiento que luego se va diluyendo.



El grave problema se genera, por estos días, con las nuevas medidas de prevención para los transportistas es que dan muy pocas horas para ingresar, descargar y volver. El rango de estadía que dan desde la Central Operativa de Control y Seguimiento del COVID-19 (COCS) va desde las 9 a las 12 horas. En esas cantidad de horas los camioneros tienen que llegar al destino, descargar y volver.

Los problemas se arman cuando la descarga es el algún pueblo del Valle de Lerma o por ejemplo en San Antonio de los Cobres, a donde sólo tienen 12 horas para ir al pueblo andino, conseguir descargar lo que llevan y volver. Prácticamente no tienen tiempo ni para descansar que es lo más recomendable cuando se realizan tramos de viaje de más de 2 horas.

“Nosotros (los camioneros) venimos generalmente de muchas horas de viaje para entrar a Salta y luego tenemos que seguir otra cantidad de horas intensivas para cumplir con las disposiciones de prevención. Pero son muy pocas horas porque no siempre están las condiciones para descargar, porque no sólo se descarga en Salta y tenemos que agregar al viaje total otras 9 horas corriendo para poder cumplir. Entonces volvemos y nos tenemos que dormir en el camión. Es necesario que entiendan la necesidad de tener más horas para descansar”, dijo un camionero en el expeaje Aunor.

Otro dijo que para quedarse más tiempo, porque además es un residente de la ciudad, le piden que hagan la cuarentena de los 15 días y eso resulta imposible porque si tiene que hacer esos días de aislamiento cada vez que ingresa no podría trabajar.

Los graves antecedentes de camioneros que llevaron el virus a Jujuy y a Orán hicieron que endurecieran los protocolos para su tránsito para todos los trabajadores.

“No es que todos los camioneros andamos con el virus llevándolo para todas partes. Nosotros nos cuidamos, pensamos en nuestras familias porque también volvemos a casa y pensamos en todos los vecinos a quienes visitamos. Pensar que todos somos iguales es una locura. Entonces le pedimos al Gobierno de Salta que revean las disposiciones y nos den más horas para transitar”, dijo un transportista salteño de combustibles.

Y para tener una idea sobre lo mínimo del tiempo dijo que si tiene que hacer un servis completo a su camión no llega a cumplir con las 9 horas que se exigen.



