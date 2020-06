Neymar perdió un juicio con el Barcelona

El delantero Neymar deberá abonarle al Barcelona de España 6.700.000 euros luego que la justicia le dio la razón al club catalán en el litigio acerca de una doble demanda relacionada con la prima de renovación que el jugador brasileño había pactado con la entidad azulgrana en 2016, un año antes de irse al PSG.

Así lo confirmó la entidad de España a través de un comunicado en el cual señaló: “El FC Barcelona expresa su satisfacción por la sentencia dictada hoy por el Juzgado Social 15 de Barcelona, en relación con las demandas interpuestas entre el FC Barcelona y el jugador Neymar Jr en reclamación de cantidad en resarcimiento del signing bonus suscrito en la última renovación contractual”.

“La sentencia desestima íntegramente la demanda del jugador, que reclamaba el pago de 43,6 millones de euros, y estima gran parte de la demanda presentada por el FC Barcelona, en virtud de la cual el jugador tiene que devolver al Club 6,7 millones de euros”, manifestó el Barcelona.

Asimismo añadió: “Dado que esta resolución puede ser recurrida por la representación del jugador, el Club continuará defendiendo con firmeza sus legítimos intereses”.

El conflicto entre ambas radica en que Neymar quería cobrar íntegra una prima de renovación cuando firmó la renovación en 2016 mientras que el Barcelona no consideraba que tuviese que pagarle íntegramente ese ‘signing bonus’ dado que el futbolista apenas estuvo un año en el club desde que renovó hasta que se fue, en agosto de 2017, al PSG previo pago de su cláusula de rescisión de 222 millones de euros.

En este sentido, el club azulgrana pagó una primera parte del bonus de renovación (20 millones) y, ante los rumores en el verano español de 2017 de que Neymar se iba a ir a la entidad de Francia, el Barça decidió depositar ese dinero en una notaría a la espera de qué hacía el jugador.

Al confirmarse su marcha al PSG y que no iba a seguir en la institución catalana, el Barcelona decidió no pagarle ese dinero, tras lo cual el futbolista decidió recurrir a los tribunales.