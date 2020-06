Sergio Chibán: “No vamos a exigir ese requisito a clubes de la Liga”

El presidente de la Liga Salteña, Sergio Chibán, dio su opinión sobre la imposición desde el Consejo Federal, en acuerdo con ATFA (Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino), para que los clubes contraten entrenadores recibidos. “A nivel general estoy a favor, por el que se perfecciona, el que busca progresar, invierte tiempo y dinero. Yo estoy siempre a favor de cualquier situación que le permita al hombre en su profesión superarse. Y habría que abrirle el camino a esas personas”, declaró.

Luego el directivo sostuvo: “Desde el Federal A, estoy de acuerdo que se instrumente esta medida; en el torneo Regional Federal Amateur también, pero no este año, porque ya hay un torneo que se inició con una condición y eso significaría cambiar a mitad de camino en una situación de excepcionalidad como la que vivimos. Es decir que el 80% de los clubes tiene que cambiar de técnico. Si lo instrumentarían para el año que viene... por eso digo que no lo veo mal”.

En referencia a la Liga Salteña, dejó en claro: “Terminantemente no estamos en condiciones por el hecho de que cada club va a tener que buscar técnicos recibidos. Y como la Liga no va a firmar ningún convenio, con ninguna asociación de técnicos de ningún tipo, quiero darle la tranquilidad a los clubes que juegan en la Liga, que no vamos a exigir ese requisito”.

Para ampliar su pensamiento y el de la Liga, Chibán argumento la postura. “Creemos que no es el momento para exigir, de que haya seis a diez técnicos recibidos en cada club. Estamos viendo si vamos a jugar como estamos, imaginate si le vamos a meter una presión nueva. Bajo ningún punto de vista la Liga va a aceptar y va a jugar como se estaba jugando hasta hoy, con los técnicos que están”, señaló. Y consideró a su vez que pueda ser aplicado en un futuro. “Sí, con el tiempo. Pero, imaginate también de empezar un curso que tiene un erogación económica de unos $4.000 en inscripción y $3.000 la cuota, por lo que cada club tendría que asumir un costo incalculable. No hay peor cosa que legislar sobre situaciones no posibles. Cuando tomás decisiones tenés que analizar las realidades. No podés andar soñando. A mí también me encanta, por eso defiendo eso, pero para los torneos de mayor importancia y de mayor envergadura porque soy un apasionado de la perfección y del crecimiento y apoyo a todo aquel que se dedique a esto como una profesión. Lo felicito. Pero no es aplicable hoy en la Liga Salteña”, manifestó.