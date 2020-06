Fabricio Rodríguez refleja un sonido mágico con su armónica

“Con ‘Flores en tu piel’ te cubriría para dejarte radiante y sensual, con pétalos que abracen tu inigualable figura”, son algunas de las frases que predica el notable artista Fabricio Rodríguez, quien en las últimas temporadas llegó con su propuesta a las convocatorias folclóricas más importantes del territorio nacional.

Fabricio acaba de presentar el tema “Flores en tu piel”, el primer sencillo de su nuevo trabajo discográfico. El lanzamiento se llevó a cabo por las redes sociales.

El cantante y armonicista regresa en éste 2020 para darle vida al primer sencillo de su próximo trabajo discográfico. “Flores en tu piel” fue arreglada y coproducida por Abel Pintos y Matías Zapata.

“”No son los mejores tiempos en el planeta, menos para el mundo de la música, pero es importante seguir marcando objetivos, jamás debe perderse el contacto con la gente, en definitiva ellos nos colocan en lugar distinto. La excelente comunión con el público es la que le lleva al éxito en el circuito”, fueron las palabras de Rodríguez.

Fabricio nació en la localidad cordobesa de Villa María. Su notable talento también le permitió compartir con: Javier Calamaro, Divididos, Miguel Botafogo, Pappo, Juanse, JAF, Iván Noble, Las Blacanblues y Memphis La Blusera. Hablando del plano internacional: Bruce Ewan, Deacon Jones, Carey Bell, Holland Smith y Norton Buffalo.

“Luego de empezar un año con una extensa gira de verano con grandes festivales a lo largo y ancho de todo el país, finalmente terminé de grabar unas de las canciones que más expectativa me generó en mi carrera artística. Se trata de una canción esperanzadora, es el tipo de historias que marca a cualquier persona en su vida. Cuenta como el amor siempre ayuda a salir de momentos, situaciones, problemas y de todo aquello que a veces nos mantiene en una oscuridad que no nos permite ver la luz”, agregó el artista cordobés.

Desde hace tiempo Fabricio venía trabajando en la canción junto a Matías Zapata y Abel Pintos. A partir de aquella propuesta que surgió en una charla de amigos y que sería hoy el nuevo camino de Abel como productor.

Ya palpitando el lanzamiento, Abel daba a conocer el trabajo que venía realizando junto a Fabricio y se expresaba en las redes sociales contándole a la gente sobre el nuevo trabajo: “Este año comencé un camino como productor pudiendo acompañar a dos queridos amigos y grandes artistas como Fabricio Rodriguez y Seba Garay”. El primer paso lo damos con Fabri con la edición de ‘Flores en tu piel’. Me siento muy agradecido por la enorme confianza que depositan en mi al darle un espacio a mis ideas y enfoques desde el amor y la admiración que siento por sus formas de crear y compartir música”.

El video dirigido y realizado por la productora de Buenos Aires “Tres Tipos Films” fue realizado en plena cuarentena por el cantante “Solo estábamos acompañado con una cámara y un trípode, todo un desafío al ser dirigido a través de videollamada. Como único protagonista del video voy contando con las imágenes la letra de los versos del tema. Ya estamos trabajando de lleno en el segundo sencillo que saldrá a la luz a mediados del mes de agosto. Este nuevo single podrás escucharlo completo al final de éste 2020. Un material que sigue teniendo una raíz folk pero que nos lleva por diferentes sonidos como es la costumbre de nuestra propuesta musical”, resaltó Rodríguez.

Soy feliz porque las personas disfrutan de mi música, y ese es el gran propósito de todo artista. Si bien ya cumplí 23 años de carrera, llevo 8 como solista. Desde siempre fui allegado al folclore, mi interés central era indagar otras culturas musicales”, añadió Fabricio.

“Mi carrera profesional arrancó a mediados de la década del 90, cuando conformamos la banda Mr. Mojo. El nuevo siglo lo recibimos con una gira por Estados Unidos, llevando nuestra música a las ciudades de Dallas, New Orleans, Memphis, Greenville, Nashville y Miami. Unos años después llegó la oportunidad de viajar a Colombia, donde también tuvimos una experiencia extraordinaria. Luego de este viaje ya lancé mi carrera como solista”, acotó el artista.