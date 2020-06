Héctor Defrancesco: “La AFA va a considerar la categoría”

Son muy elevados los costos en cuanto a los lineamientos del protocolo sanitario que está elaborando la AFA y que será enviado a los clubes para volver a los entrenamientos. Entre los montos que se dieron a conocer y que deberán afrontar las instituciones, como un paso inicial figura un testeo, con 5 pruebas al mes y por cada práctica el cobro es de $1.500. Teniendo en cuenta una cifra aproximada de 60 personas por plantel entre cuerpos técnicos, médicos, personal auxiliar y jugadores, otros gastos operativos incluyendo al personal para la extracción, traslados a los distintos clubes, materiales específicos y condiciones de higiene, el costo total para cada club asciende a $750.000 por mes. Todo esto generalizando en lo que comprende a los que compiten en la Liga Profesional, Primera Nacional, B Metropolitana, Primera C y Federal A.

Como Central Norte es uno de los clubes involucrados en este tema de salud por la participación en el torneo Federal A, fue necesario comunicarse con el presidente Héctor Defrancesco para saber cuál es su pensamiento con respecto a lo que la AFA prepara para reanudar las prácticas. “La verdad es que no hay nada oficial del tema. Creo que es simplemente un bosquejo y que todavía no se hizo oficial, pero seguramente la AFA va a considerar la categoría. No tengo dudas y esperemos a que la comunicación sea oficial”, declaró.

De la posición del club cuervo, el dirigente reconoció que “no queda malparado porque, vuelvo a reiterar, no es nada oficial y recién se está armando todo. Así que cuando se presente el protocolo sabremos a ciencia cierta a ver cuál es. Antes no podemos opinar; seguramente, reitero, la AFA va a contemplar la categoría. Así que con alguna ayuda o algo va a ser así. No podemos decir mas nada con algo que no es certero”.

Luego Defrancesco se refirió sobre la renovación de vínculos con los jugadores. “Sí estamos conversando. Recién vamos a charlar sobre la renovación de los contratos como con la Perla (Fabricio Reyes), Osvaldo (Young), Krupoviesa (Patricio). La mayoría tiene intenciones de quedarse. En esta semana vamos a terminar con todas las conversaciones”, explicó

Con cierta calma, Defrancesco sostuvo que “en Central Norte hay que ser cauto, pero sí se va charlando, se va viendo y se va conversando. Esencialmente, se va avanzando, pero al no haber mucha certeza no se puede avanzar. La institución está muy bien. Está de pie. El desafío es que Central Norte salga lo más saneado posible de esta situación”.

Con respecto al bingo que se jugará el próximo domingo, agregó: “Marcha muy bien. Hay muchas expectativas y ojalá que se pueda vender la mayor cantidad posible porque es un desafío grande en tan poco tiempo. Uno se pone contento por cómo va la venta”.

No podía faltar hablar con Defrancesco de la asamblea que se viene. “Ya estamos haciendo las consultas respectivas a Personería Jurídica. Queremos hacerla lo más rápido posible. No se pueden hacer las asambleas ahora, salvo que sean por zoom. Hay que ver también la cantidad de socios y un montón de cosas que se tienen que ver para poder hacerla vía online”, finalizó