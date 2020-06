“El precio justo” se despide de la pantalla de Telefe

El pasado viernes 19 de junio Lizy Tagliani anunció mediante sus redes sociales que padece coronavirus. “Quiero contarles que mi test por COVID-19 ha dado positivo. Por suerte, me siento bien. Estoy en casa manteniendo todos los cuidados necesarios. Gracias a todos por su amor incondicional. no tengo ningún sintoma... les pido unos minutos quiero procesar esto y contesto todo”, fueron las palabras que utilizó la conductora para dar a conocer la noticia.

Junto a Lizy, también dieron positivo un productor del ciclo El precio justo y su asistente y amiga Floppy Cucu. Además, el resto del staff del programa fue aislado y se puso en cuarentena más allá que tuvieran o no síntomas de la enfermedad.

De esta manera, Tagliani se convirtió en la primera famosa argentina en contraer el virus que azota al mundo. Desde hacía unos días el ciclo salía grabado y durante la semana se emitieron algunas repeticiones. Como adelantó Teleshow, Lizy grabó algunas cápsulas para que se emitieran dentro de los programas, contando como eran sus días en esta cuarentena.

Avenida Brasil en su reemplazo

Pero finalmente, Telefe decidió que a partir del próximo lunes 29 de junio el ciclo de juegos dejará de salir al aire, al menos hasta que Lizy se reponga y puedan grabar nuevos programas, cambiando aún más el formato para adaptarse a estos tiempos en los cuales, el virus llegó a la televisión de manera contundente.

Para ocupar ese horario el canal líder decidió emitir Avenida Brasil, la exitosa novela brasileña, que comenzó los domingos, y luego debido a su éxito se sumó una edición los sábados. Ahora irá todos los días, hasta que la actriz cómica esté recuperada de la enfermedad y lista para regresar.

Los contagios en el programa comenzaron cuando el viernes 12 y el sábado 13 se estaban grabando emisiones que se iban a emitir a la semana siguiente. El domingo a la noche un productor, que no tiene contacto directo con los invitados empezó a sentir síntomas, decidió hacer el hisopeado para ver si tenía coronavirus. Finalmente el martes dio positivo y a partir de ahí se activaron los protocolos para chequear a todos los famosos que participaron en las grabaciones.

Entre las celebridades que fueron estaban: Miguel Ángel Cherutti, Silvina Escudero, Noelia Marzol, Magui Bravi, José Chatruc, Nai Awada, Melina Pitra, Gustavo Conti, Flor Otero, Pachu Peña, Diego Moranzoni, Franco Torchia, Manuela Viale, Romina Giardina, Lizardo Ponce, Belén Francese y Leo Alturria, el novio de Lizy, quien no veía a su pareja desde hacía 90 días.

El canal se comunicó con todos los participantes y les dijo lo que había pasado, además Telefe les avisó que se iba a hacer cargo de los testeos para ver si eran positivos de coronavirus. De esta manera los famosos se quedaron más tranquilos sobre la situación y hasta hace horas estuvieron haciéndose los análisis correspondientes, y habrá que esperar el resultado de los mismos.

¿Vuelve?

El precio justo regresaría a la pantalla luego que todo termine, ya que es un ciclo que requiere de la presencia de público en las tribunas. Mientras tanto, los fanáticos de Avenida Brasil, tendrán la chance de volver a ver la novela más exitosa de Brasil de los últimos años, esperando el regreso de una de las grandes figuras de Telefe como es Lizy Tagliani con el mítico programa de entretenimientos.