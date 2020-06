Caniggia: “No querían que Argentina sea el campeón de ese mundial”

Claudio Paul Caniggia recordó su gol a Brasil en el Mundial de Italia 1990 al cumplirse 30 años de aquel suceso y aseguró que ‘nadie quería‘ que Argentina se consagre campeón del certamen, en el que perdió la final ante Alemania con un polémico penal cobrado por el árbitro Edgardo Codesal.

En cuanto al histórico tanto, con asistencia de Diego Armando Maradona, recordó: “Le marco el pase porque veo que vamos a terminar los dos sobre la derecha. Sabía que nadie venía por la izquierda, yo en ese momento decido ir para el otro lado.

Es un error de ellos y virtud mía de ir a buscar un espacio. Es una jugada bárbara, te pasa una vez cada tanto, porque son cinco tipos contra dos”.

Y añadió: “Si te dan una milésima de segundo, tenés que aprovechar, hay que tener frialdad. Desde que la parás hasta que llega el arquero, ese segundo es terrible. Te puede quedar corta, te la puede cachetear el arquero, se te puede ir larga, ese tiempo puede hacer que un defensor llegue”.

Sobre la participación de la albiceleste en esa Copa del Mundo, el Pájaro consideró: “Unos dicen ’Argentina tuvo suerte’, pero es un mínimo de suerte la que podés tener”.

“Nos enfrentamos a grandes equipos durante todo el campeonato, eso no se dice. Arrancamos con el campeón de África, Camerún, que casi llega a semifinal. La Unión Soviética, Rumania, ni hablemos de Brasil. El mejor equipo yugoslavo de toda la historia, Italia, Alemania. La suerte es mínima”, continuó el exatacante.

En la misma línea, agregó: “En Europa siempre quieren que gane un europeo. Habíamos eliminado a Italia y Brasil, Argentina venía de ganar el Mundial del 86, todo eso hizo que nadie quiera que ganemos. El penal de Calderón lo vimos todos, el tipo no lo cobró”.

Por último, Caniggia expresó: “Jugar en la Selección, más allá de la responsabilidad, lo disfrutaba al máximo. Me encantaba, me divertía, me parecía espectacular reunirme con los compañeros”.