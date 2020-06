IFE: Anses explicó cómo solucionar los problemas de carga del CBU

Con el nuevo único medio de pago del Ingreso Familiar de Emergencia ( IFE) anunciado días atrás por Anses, mediante el cobro por cuenta bancaria o CBU, crecieron el número de consultas para acceder al bono extraordinario de 10000 en esta segunda ronda.

Días atrás, el organismo previsional brindó un aplicativo para que, en el caso de tener cuenta bancaria, seleccionar una de ellas para cobrar el segundo IFE, y en el caso no tener, solicitar un CBU en algún banco.

A medida que los solicitantes ingresaban para actualizar datos o a seleccionar una CBU, comenzaron a surgir algunos problemas respecto a algunos datos, como por ejemplo que las cuentas informadas no coincidían con su CUIL, o encontraban un CBU que no pertenecía a los beneficiarios, entre algunas reclamos y consultas.

En las últimas semanas, Anses, comenzó a pagar a quienes han un ingresado CBU como medio de pago en la primera ronda y precisó que todos los pagos de la segunda ronda del IFE se harán a través del sistema bancario "permitiendo que el proceso sea más rápido y seguro" y, para ello, habilitó un aplicativo en su página web en el que los beneficiarios informen una CBU -el número de 22 dígitos que identifica a cada cuenta bancaria- donde hacer el depósito.

Entre las consultas más frecuentes se encontraron:

Cobro del primer IFE a través de la Red Link: nunca me llegó el código

Estas personas no perdieron el primer pago del IFE

Deberán ingresar al aplicativo para poder validar su nueva forma de cobro.

Para esto es necesario que seleccionen o informen una CBU.

En caso de no seleccionar o informar ninguna, la Anses se comunicará vía SMS en la primera semana de julio para informarles cómo se realizará el pago de ambos IFE.

¿Por qué mi CBU no coincide con mi CUIL?

La Anses explicó qué:

La CBU a informar tiene que ser de una cuenta propia.

El proceso puede demorar, entre 24 a 48 horas, en cuentas abiertas recientemente, porque el sistema de validación de la CBU se alimenta de la información que suministran los bancos a la Anses.

Pasado este tiempo el beneficiario deberá ingresar al aplicativo IFE para intentar ingresar la CBU nuevamente.

No reconozco las CBU que me informa Anses

Se trata de cuentas propias ya existentes a nombre del titular, que a su vez es cliente del banco en donde está radicada esa o esas cuentas.

Pueden ser cuentas que se dejaron de usar pero que nunca fueron dadas de baja.

No se trata de cuentas generadas por la Anses.

Para reactivar alguna de esas cuentas y obtener la tarjeta de débito y así poder cobrar el IFE, deberán comunicarse con el banco a la que pertenece y del que son clientes.

Sino selecciono una CBU o no generé cuenta bancaria, ¿qué sucede?

En caso de no seleccionar ninguna de las CBU informadas, ni ingresar ninguna otra alternativa, la Anses se comunicará vía SMS después de la primera semana de julio para informar cómo se realizará el pago del segundo IFE.

No cargué la CBU pero Anses ya seleccionó un método de pago

Anses en los próximos días, estará informando el banco y la sucursal específica en donde se cobrará el bono de 10000 del IFE.



IFE rechazados sin respuesta

Deberán ingresar a Mi Anses, o desde la web del organismo: https://servicioscorp.anses.gob.ar/ifePrecarga

Fijarse si ya están actualizados sus datos y ver si le corresponde el cobro del IFE o el motivo por el que fue rechazado.

Requisitos para cobrar el IFE

El IFE está destinado a personas desempleadas o que trabajen en la economía informal, monotributistas sociales, monotributistas de las categorías A o B y a trabajadoras y trabajadores de casas particulares.



Los requisitos para cobrarlo son:



● Ser argentino nativo o naturalizado y residente, con residencia legal en el país no inferior a dos años



● Tener entre 18 y 65 años de edad.



● Ni la persona que solicita el IFE ni ningún miembro de su grupo familiar deben percibir ingreso alguno proveniente de:



a. Trabajo en relación de dependencia, público o privado.



b. Ser monotributista de categoría C o superior, o del régimen de autónomos.



c. Prestación por Desempleo.



d. Jubilaciones, pensiones o retiros contributivos o no contributivos nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



e. Planes sociales, salario social complementario, programas Hacemos Futuro, Potenciar Trabajo u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales.

Aprobaron mi IFE rechazado de la primera ronda, cómo lo cobro

Cobrarán los dos IFE pero no en forma conjunta.

Deben ingresar al aplicativo para poder validar su nueva forma de cobro.

Para esto deben seleccionar o informar una CBU.

En caso de no seleccionar o informar ninguna, la Anses se comunicará vía SMS en la primera semana de julio para informarles cómo se realizará el pago de ambos IFE.

Fuente: BAE Negocios