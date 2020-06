La academia está dispuesta a negociar con Boca por Centurión

Juan Román Riquelme, vicepresidente y la cabeza del fútbol en Boca, quiere ver a Ricardo Centurión con la Azul y Oro una vez más. Ahora, Víctor Blanco, mandatario de Racing, club dueño de su pase, reveló que estaría dispuesto a negociar a Ricky si se presenta la oportunidad.

"Sí, ¿por qué no? No habría problema. En ese sentido, hemos tenido jugadores de la competencia, nuestro clásico rival, le vendimos a River... Y traemos. Lo importante acá, profesionalmente, es que rindan", expresó en una entrevista con el programa ¿Cómo te va? (AM 1030).

De todas formas, explicó que Centurión, quien hoy milita en Vélez, será uno más de varios jugadores que regresarán a la Academia y que primero hablarán puertas adentro sus chances en el primer equipo.

"Vuelven 18 jugadores. Entre ellos está Ricky. Nos tenemos que juntar con el técnico (Sebastián Beccacece) y Diego (Milito) para ver qué hacer. Todos en Racing no se pueden quedar. Hay que ver los puestos que necesitamos. Los que tengan mejores ofertas tendrán otras oportunidades".

Al DT de la Academia le gusta Leonardo Jara, lateral con poco lugar en Boca, quien podría ser la llave en una futura negociación. De todas formas, Blanco advirtió: "Va a ser un mercado muy deprimido. No creo que sea un mercado muy grande en julio".

“Boca siempre tira un poco más”, aseguró Centurión al hablar de su futuro en la entrevista que le dio el viernes pasado a Presión Alta y, entonces, el nombre de Jara empieza a tomar más fuerza.