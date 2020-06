Tevez quiso jugar al golf en Tandil, pero fue rechazado en un reten sanitario

Al jugador de Boca Juniors no se le permitió ingresar a Tandil porque no contaba con el permiso para circular en esa localidad de Buenos Aires.

Carlos Tevez, jugador de Boca Juniors, intentó ingresar en la mañana de este martes a Tandil para jugar al golf, pero fue rechazado en un retén de control sanitario instalado en el marco de las medidas adoptadas por la pandemia del nuevo coronavirus en la localidad serrana, donde no se registran casos positivos desde hace más de 40 días, informaron fuentes municipales.

Tévez fue interceptado al llegar con su camioneta al puesto montado cerca del cruce de las rutas 74 y 226, y su ingreso a la ciudad no fue permitido por no contar con el permiso requerido por la comuna. El director de Control Urbano Vehicular tandilense, Walter Villarruel, explicó que el futbolista iba acompañado por otro hombre, y que “apenas bajó la ventanilla del conductor tenía listos en la mano los papeles del auto y el celular con el permiso para circular”, que exhibió a la inspectora presente en el lugar.



“Manejaba con barbijo de Boca, y tanto a él como a su acompañante se les tomó la temperatura. Y se le informó que el permiso que tenía, de acuerdo al código QR, le servía para circular hacia Buenos Aires pero no para entrar a Tandil”, señaló.

Villarruel aseguró que habló personalmente por teléfono con el jugador, para explicarle la situación: “Fue muy amable y nos dijo que había leído que Tandil estaba en fase 5 porque no había casos de la COVID-19 y permitía los deportes, y por eso creyó que podía venir a jugar, pero le indicamos que no era así, que solo estaba permitido para residentes”.

El funcionario aseguró que Tevez se comunicó también con el dueño del golf privado al que pretendía llegar, quien también le informó la imposibilidad de ingresar o permanecer en la ciudad serrana sin el permiso del municipio.

“Cuando le explicamos la situación fue muy respetuoso, dijo que no teníamos que pedirle disculpas, que lo entendía, y que cuando terminara todo esta cuestión de la pandemia y la cuarentena iba a volver a visitar Tandil”, relató Villarruel. Según indicó, Tevez “dijo que venía de un campo cerca de Maipú, donde estaba aislado desde hacía más de 30 días, y que se volvía al campo”.

La ciudad de Tandil ingresó ayer a la fase 5, con distanciamiento social obligatorio, y desde este martes están permitidos los deportes individuales al aire libre para los residentes, con los protocolos correspondientes para cada actividad, gracias a no tener circulación comunitaria del virus y llevar más de 40 días sin que se registren casos positivos.