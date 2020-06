Fuerte polémica entre Jujuy y Salta

Una polémica se generó anoche entre los gobernadores de Salta, Gustavo Sáenz, y de Jujuy, Gerardo Morales, por el caso de un camionero oranense que hizo aumentar la cantidad de contagiados por COVID-19 en la provincia.

El gobernador jujeño publicó una carta abierta en donde le pide al mandatario salteño que no lo culpe a él y menos al pueblo jujeño. Además, requirió que le pida disculpas a Jujuy. Ante esto, a la medianoche Sáenz le respondió con ironía con un mensaje en Twitter.

En la misiva recordó expresiones de Sáenz el domingo por la noche. “Jujuy en 15 minutos casi nos pone en una situación que podría haber destruido el trabajo que venimos haciendo en Salta. Al trabajador de Orán le dieron un certificado de muerte en Pampa Blanca”. “Si no hubiese tenido el test de Jujuy que decía negativo hubiese hecho cuarentena, hay que reconocer cuando nos equivocamos”, había señalado el salteño.

Morales aseguró que rechaza “terminantemente esa expresión”. Y agregó “Jujuy y Salta como pueblos nos estamos debatiendo entre la vida y la muerte y luchando codo a codo para salvar vidas”.

En la nota, Morales afirma que ellos, más allá de que en un test rápido dijeron que era negativo, sí recomendaron la cuarentena. Por otro lado, apunta al sistema de salud salteño diciendo que cuando el oranense fue a atenderse con fiebre lo dejaron ir. Mientras que cuando en Jujuy el camionero, que viajó con el oranense, dio positivo se actuó de forma rápida y se avisó a Salta sobre el caso positivo.

En su mensaje en Twitter, Sáenz señaló: “Querido Gerardo, la última carta que escribí fue a mi abuelita que vivía en Bs. As., yo tenía ocho años. Ahora hay teléfonos y muchas otras formas de comunicarnos sin generar rencores entre pueblos hermanos! Más unidos que nunca, un gran abrazo a vos y al querido pueblo jujeño !!!”.