Diputados nacionales coinciden en que serán "meses difíciles"

Luego del primer discurso del presidente Javier Milei, legisladores nacionales por Salta dijeron que se viene una semana clave. Con un nuevo oficialismo en minoría se presentará ante las cámaras un paquete de medidas para ser aprobadas. A nivel local, de los 7 diputados nacionales por Salta, tres son del oficialismo y 4 de la oposición. Si bien destacaron la coherencia del discurso con lo que se decía en campaña, piden cautela y advierten que se vienen meses difíciles.

Pablo Outes indicó que las provincias se unieron en un bloque con el objetivo de "defender los intereses provinciales". En ese camino aseveró que no acompañará las medidas que vayan contra ese principio. "Hay cosas que son razonables y otras que no, habrá que ver qué puntos se plantean", indicó, y destacó a la obra pública. "Como Provincia nos afecta mucho, aunque no está claro nada, habló de paralizar y que las obras que se desarrollen sean con modelos de empresas privadas", añadió. También se refirió a la inequidad de los subsidios al transporte. Sin embargo, Outes aseveró que ve "buena predisposición" de los legisladores para "generar condiciones para que la Argentina mejore".

En su discurso Milei aseguró que recibe "la peor herencia de la historia". Pero para Outes, esto no es algo exclusivo de esta transición, sino que "desde hace 25 o 30 años en cada traspaso de gobierno siempre hubo un franco retroceso de la calidad de vida de los argentinos" . Y destacó que coincide en que no es "una situación ideal" pero pidió "mirar hacia adelante y no comenzar con excusas".

Emiliano Estrada, diputado de Unión por la Patria, destacó en primer lugar que es"la primera vez que alguien gana hablando de ajuste" y sostuvo que el discurso fue congruente con ello. El economista sostuvo que coincide en algunos puntos con el nuevo presidente como una análisis de los subsidios, tema con el que "machacó" desde su banca. "Mi mirada es federal, para mí el ajuste más grande se debe hacer en Buenos Aires y no en el interior. No se puede seguir subsidiando a sectores que no lo necesitan, como el transporte de Buenos Aires, donde cuesta el colectivo $65 y el subte $34. Yo alquilo un departamento en Buenos Aires y la luz cuesta $1.200 cuando en Salta pago 65 mil pesos y gas $18 mil". Aseveró que "el tiempo mostrará si el ajuste es para la economía toda o para un solo sector".

Estrada adelantó una proyección de una inflación para los próximos cuatro meses del 100% y aseguró que el mayor "impacto" será "en la clase media" ya que, aseveró, el empleado público "el 30 de cada mes tiene el sueldo en el cajero, no así en el sector privado".

Respecto a la "herencia recibida", Estrada dijo se fue "sobrecargando" con "una mala gestión económica de Guzmán (exministro de Economía) en la administración de dólares y Alberto Fernández que agregó problemas nuevos". Aunque, aseveró que más allá del problema, lo que diferencia a los espacios políticos es la propuesta de soluciones. En ese sentido apuntó que lo que plantea este nuevo gobierno es que "la paguen quienes están más abajo de la pirámide social" y destacó una posible indexación de las jubilaciones: "Hay rumores fuertes de que se haría un congelamiento de jubilaciones y se harían por decreto los aumentos".

Uno de los diputados por el oficialismo, Carlos Zapata, en primer lugar celebró la presencia de mandatarios de otros países: "Muestra una nueva etapa de apertura del país". Luego destacó que se "cambió de estilo" en cuanto a que el presidente no habló a la Asamblea "que lo vio por pantalla".

Respecto al ajuste aseguró que es "real y que hará falta sacrificarse para recién pensar en un despegue". Consultado por quienes serán los sacrificados, señaló que "se sentirá en todos lados" y advirtió el "resabio" de la emisión monetaria "de Massa que se sentirá por varios meses" y que hará que "el índice de inflación se agrave".

A la par destacó que dicha degradación no fue solo fiscal, sino también "moral", ya que el gobierno saliente "solo instó comodidad para amigos mientras los gobernados, hipnotizados por un discurso, lo seguían en franca destrucción". En cuanto a las medidas que tomarán, indicó que estarán principalmente en "reducir esa escalada inflacionaria y eso será por la no emisión de billetes".