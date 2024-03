Tragedia en la Av. Paraguay: “Mi hermana lucha por su vida y sus hijas sufren por no poder verla”

María Soledad Marin, hermana de Karen Elizabeth, la joven de 27 años que se encuentra internada en la terapia intensiva del hospital San Bernardo, tras haber sido atropellada por un automovilista ebrio, sobre la avenida Paraguay, en la madrugada del domingo, manifestó que el pronóstico de su hermana es muy grave y que le realizarán una tomografía.

“Tiene mucho líquido, los signos vitales de ella son 27, bajo, está muy mal. No hay esperanza de nada pero tenemos que ver hoy como sale la tomografía”, relató María Soledad.

Karen es madre de dos niñas de 12 y 2 años. “Se quedaron solas sin su mamá y ella está luchando por su vida. Mi sobrina mayor está mal, quiere ver a su mamá, estar con ella pero no puede porque es menor. No la puede visitar”, se lamentó la joven.

En tanto se supo que la beba está bajo el cuidado del padre. “Ella está bien pero pide por su mamá. Yo lo único que quiero es Justicia para mi hermana y por todos los fallecidos. Esto no puede quedar así”, hizo hincapié.

Acciones legales

Añadió que otro de sus hermanos concurrió a la Ciudad Judicial para iniciar un juicio. Apuntan contra el conducto detenido que provocó la tragedia.

Y mencionó que “hay una camioneta que se dio a la fuga. No sabemos nada del paradero”.

En tanto, Marcos Saavedra, tío de Karen y María Soledad reclamó que ninguna autoridad ni la familia del causante se acercó a preguntar ni ofrecer ayuda.

“Sabemos que él está detenido. No queremos que pague un abogado y salga en tres meses. Queremos Justicia”, sostuvo.

María Soledad contó que esa noche ella también concurrió a un boliche de la zona. “Pasé en remis y vi todo. Nunca me imaginé que estaba mi hermana tirada ahí. Cuando llegué a casa, ella no había llegado a dormir, entonces me preocupe. Después nos llamaron y nos dijeron que Karen estaba internada, que era una de las chicas accidentadas y me vine corriendo, entré. Me dijeron que tenia que reconocerla y estaba muy pero muy mal”, expresó la joven, al tiempo que rompió en llanto.

La camioneta misteriosa

Los familiares de las víctimas llevarán adelante una marcha para pedir Justicia.

“Hasta un forense habló de un auto pero no involucran a la camioneta, cuando la camioneta chocó al auto e hizo que empiece a dar vueltas como trompo y se fugó. El chango dio vueltas y se llevó a todos puestos, incluida mi hermana. El auto le dio contra los glúteos a mi hermana y también en un brazo que se lo tienen que operar”, aseguró María Soledad.

Karen trabajaba en una panadería cercana al hospital San Bernardo. Ahora su familia pide 15 donantes de sangre para la joven y colaboración para los medicamentos.

“Solo hay que tener fe y esperar noticias, rogamos que estén bien Ruth (otra de las víctimas internadas) y mi hermana que luchan por su vida”, finalizó María Soledad.