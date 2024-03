Un remisero salió el martes con tres pasajeros de Pichanal hacia Perico y no se sabe nada de él

Un remisero salió de PIchanal el martes con tres personas hacia la ciudad de Perico, Jujuy, y no se supo más de él. Luis Quesada, de 58 años, conducía un Chevrolet Corsa de color negro, con cuyo automóvil partió hacia tierra jujeña con dos hombres y una mujer de pasajeros el martes a las 22.30. El chofer tenía pensado volver el miércoles pero esto no sucedió. Al no tener noticias de él, su familia intentó comunicarse a través de mensajes de texto por WhatsApp y llamadas a su celular, tampoco Quesada respondió a ellos. El siguiente paso de la familia fue realizar la denuncia correspondiente en la Policía sobre la desaparición. El teléfono celular fue bloqueado de forma inmediata. El día que partió hacia Perico, Jujuy, el hombre vestía una chomba amarilla,un jean azul y zapatillas azules. Se movilizaba en su auto Chevrolet Corsa 2008 (negro) con patente HMJ-905.