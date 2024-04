Juzgarán a la expareja de Julieta Prandi por violencia de género y abuso sexual

Claudio Contardi, exmarido de la actriz y presentadora Julieta Prandi, será juzgado por violencia de género y abuso sexual en el Tribunal en lo Criminal 2 de Campana, en un juicio por jurados. Las acusaciones incluyen abuso sexual con acceso carnal y causar un grave daño en la salud mental de la presunta víctima, quien fue su pareja.

El Tribunal estará integrado por los jueces Daniel Rópolo, Federico Matinengo y un magistrado designado por la Cámara de Apelaciones. Aún no se estableció una fecha para el inicio del juicio. El expediente del caso cuenta con un informe clave realizado por el reconocido perito psiquiatra Rafael Herrera Milano, quien asistió a Prandi como paciente.

Herrera Milano constató los daños psicológicos en Prandi como consecuencia del padecimiento que habría atravesado durante la relación. En el informe, el médico indica que Prandi presentaba "acentuados síntomas de angustia, ansiedad y labilidad emocional".

Herrera Milano concluyó "a lo largo de las entrevistas se han observado indicadores inequívocos de haber padecido situaciones de estrés crónico, compatibles con hostigamiento sexual y violencia familiar sostenidas en el tiempo, destacando un daño lacerante en su autoestima".

Prandi, actual pareja del músico Emanuel Ortega, publicó días atrás su novela "Yo tendría que estar muerta", que aunque no es autobiográfica, está basada en su historia personal de violencia de género. "Si mi trabajo no me hubiese hecho una persona pública, otro hubiese sido el desenlace", contó.