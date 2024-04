VIDEO Conurbano salvaje: Un delincuente golpeó, pateo y apuñaló a una joven que iba a estudiar

Una joven de 22 años, que el viernes estaba camino hacia la facultad, fue víctima de un brutal asalto en el que el delincuente le dio golpes de puño, patadas y hasta la apuñaló para robarle sus pertenencias.

El hecho ocurrió en la localidad de El Pato, en el partido bonaerense de Berazategui y la víctima fue identificada como Analia, quien resultó con diversas heridas que, en principio, no pondrían en riesgo su vida.

En el video de una cámara de seguridad situada en el cruce de 626 y 526, se muestra cómo la joven caminaba cuando aún estaba oscuro y, de repente, aparece corriendo por detrás un hombre que la toma del cuello por la espalda. “No tengo nada”, le dice ella que logra soltarse y empieza a pedir ayuda a los gritos.

La golpea salvajemente

En ese momento, el ladrón comienza a golpearla salvajemente en la cabeza. Primero con golpes de puño, luego parece que utiliza un objeto cortopunzante con el que le provocó cortes en la cabeza. Cuando la joven cae al piso, el ataque sigue y el agresor suma patadas, mientras la arrastra sobre el asfalto mojado y la joven clama por ayuda. Sin robarle nada, el delincuente huye corriendo mientras la joven queda tendida en medio de la calle llorando y pidiendo ayuda.

En diálogo con el canal Todo Noticias, la madre de la joven contó que está con dolores, con mucha impotencia porque no tienen seguridad. “Ella siempre me decía que había que perdonar, pero hoy que le pasó a ella, me dice que quiere que se haga justicia”, contó la mujer.

“Ella le dijo, no tengo nada, solo los cuadernillos de la facultad y la SUBE. No le importó nada. La tiró al piso y la comenzó a patear”, dijo entre sollozos la mujer y pidió mayores patrullajes en la zona.

“Está en casa muy shockeada y afectada emocionalmente, más allá de la bronca por la situación”. Su mamá contó que iba para la facultad y que está terminando lo que la pandemia le impidió. Son gente humilde y trabajadora del barrio.“Los vecinos ingresan a las casas porque es una zona totalmente liberada para el robo”, indicó , al tiempo que señaló que “las autoridades tienen que desplegar más controles en la zona. No puede ser que un vecino vaya a trabajar o a estudiar y le pase lo que le ocurrió a Analía. Esto es tierra de nadie", finalizó.