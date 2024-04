El fiscal Amad pidió cinco años de prisión para cuatro comandantes de la Gendarmería

En una audiencia que se extendió hasta pasado el mediodía de ayer, el fiscal general, Carlos Martín Amad, del Área de Transición de la Unidad Fiscal Salta, solicitó al Tribunal Oral Federal 2 la condena de cinco años de cárcel para los cuatro comandantes juzgados por su responsabilidad en el siniestro que se cobró la vida de 43 gendarmes pertenecientes al Destacamento Móvil 5 de Santiago del Estero.

Los acusados son el comandante Juan Carlos Germán, responsable de Logística; el comandante principal Juan Carlos Bordón, jefe de Personal; el comandante mayor Elio Rafael Méndez, jefe del Destacamento, y el comandante principal Ramón Antonio Maidana, segundo en el mando.

Los oficiales llegaron a juicio imputados por el delito de estrago culposo, acusación que la fiscalía mantuvo y por la cual pidió el máximo de la escala prevista en el Código Penal. Asimismo, el fiscal pidió el sobreseimiento del suboficial mayor Ricardo Ernesto Villasanti, también imputado, aunque dado su fallecimiento a poco de iniciado el debate corresponde la medida requerida por extinción de la acción penal.

El juicio, tras un impasse de casi dos años, se había retomado el 22 de septiembre del año pasado, bajo la dirección del juez Domingo Batule, acompañado de los vocales Marta Liliana Snopek, del TOF 1 de Salta, y Alejandra Cataldi, del TOF de Jujuy.

Además de confirmar la calificación y el requerimiento de penas, el fiscal también solicitó al tribunal la extracción de copias de ciertas declaraciones brindadas a lo largo del juicio a fin de evaluar la posible persecución penal de otros funcionarios por la posible comisión de delitos, entre los cuales nombró a Ana Clara Banegas, segundo comandante Gendarmería Nacional, y Gerardo Otero, titular de esa fuerza al momento del hecho.

En una exposición sostenida, con momento de intensidad marcados por el dolor que los sobrevivientes y los familiares exteriorizaron en el juicio, el fiscal recordó minuto a minuto el siniestro ocurrido el 14 de diciembre de 2015, alrededor de las 2.30, cuando un convoy de siete vehículos, tres de ellos colectivos, salió de Santiago por la ruta 34 con destino a Jujuy. Mientras atravesaban Rosario de la Frontera, kilómetro 956, pasando por el puente Balboa, la rueda delantera derecha se reventó, provocando que el micro perdiera el control y cayera al vacío.

Prestos a cumplir con su deber

El desperfecto tomó de sorpresa al chofer, el sargento Orlando Díaz, quien no pudo controlar el colectivo, en el que iban 50 gendarmes, y tras chocar con la rampa se precipitó al vacío desde una distancia de 13 metros de altura, quedando el rodado con las ruedas hacia arriba. Los gendarmes se dirigían a la provincia de Jujuy, en respuesta a una orden dispuesta por el Ministerio de Seguridad de la Nación a fin de brindar apoyo por un conflicto social. Las víctimas, que sabían que podían morir en cumplimiento del deber, no esquivaron el llamado y estuvieron prestos a la orden emanada.

"Esto fue por la desidia de los acusados"

Para el fiscal, hubo un "claro abandono de la tropa" por parte de los acusados, incurrieron en una clara negligencia en el cuidado del medio de transporte, sin que haya excusa de falta de recursos, pues de las pericias surgió que contaban con más de 360 mil pesos para hacer el cambio de los neumáticos.

Eso quedó demostrado al decidir contratar un tercer colectivo, para lo cual los acusados no tuvieron reparos en disponer del presupuesto. "Era más fácil arreglar el micro siniestrado, pero no les importó nada eso; como ellos no iban en el micro ni tampoco iban al frente de la tropa, como lo predicaba el general José de San Martín", afirmó Amad.

Sostuvo que las pruebas, tanto testimoniales como documentales, acreditaron la responsabilidad de los comandantes en el delito imputado. Aseguró que "para nada hubo impericia del chofer del micro. "Esto tampoco fue una fatalidad, pues si se hubiera obrado de manera diligente el accidente no hubiera ocurrido. Aquí hubo causa y efecto", agregó.

Para la fiscalía, la conducta de los acusados fue la que causó la multiplicidad de muertes. "Esto sucedió por la desidia de los acusados". Rechazó que los deudos, familiares y sobrevivientes hayan recibido la atención psicológica e integral que el caso ameritaba.

"Los que sobrevivieron, luego tuvieron que ir por sus pertenencias, aún manchadas con la sangre de sus compañeros. Cuando estaban internados la fuerza ni siquiera les brindo ropa ni elementos de higiene, lo que sí vino de un corazón solidario. La Gendarmería, lamentablemente, se olvidó de ellos", señaló.

Así, entre numerosos argumentos, el fiscal ratificó la acusación contra los cuatro comandantes, para quienes pidió la pena de 5 años de prisión efectiva. Se dispuso un cuarto intermedio hasta el viernes, jornada en que alegarán las defensas.