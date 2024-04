Tres ex alumnos de la Escuela de Bellas Artes Tomás Cabrera ingresaron a robar durante el fin de semana al establecimiento

Tres ex alumnos de la Escuela de Bellas Artes “Tomás Cabrera” fueron sorprendidos por la Policía de Salta robando en el establecimiento educativo. Los jóvenes, dos hombres y una mujer, fueron detenidos por la sustracción de algunos elementos de poco valor. La noticia fue confirmada por el mismísimo director el profesor José Farfán, quien se mostró sorprendido cuando llegó hasta la Comisaría para saber quienes eran los que habían ingresado delictivos al establecimiento.

Según informó la Policía de Salta. Uno de los chicos aprendidos iba armado con puntas (cuchillos). Fuera de la Escuela de Bellas Artes se encontraron sillas y pupitres. “Uno de los conoce a los tres porque eran alumnos que vinieron a la Escuela hasta el año pasado, al saber de quienes se trataba me sorprendí, y me agarró una gran decilusión, porque uno esperaba otra cosa de estos estudiantes. Eran buenos alumnos. No sé realmente qué les pasó para llegar a esto”, señaló Farfán.

La Escuela de Bellas Artes “Tomás Cabrera” está ubicada en el Bulevar Lucrecia Barquet y esquina Democracia en el Barrio El Huaico. Cuenta, según confirmó el director Farfán, con 18 cámaras de seguridad y una alarma que actualmente no funciona. “De lo que pude observar no se llevaron nada de valor. No nos falta nada a simple vista. Los bancos y pupitres que se hallaron fuera de las aulas pueden tratarse de alguna clase de teatro que se haya dado en el sector. Vamos a tener que observar las cámaras de seguridad para saber realmente qué pasó, cómo ingresaron y qué intentaron llevarse”.

El profesor Farfán en tanto informó que la Escuela de Bellas Artes cuenta con una alarma pero que la misma dejó de funcionar hace algún tiempo. “La debemos arreglar nosotros con fondos del colegio porque está caído el contrato entre la empresa que la repara y el gobierno provincial. En los últimos días hemos pedido presupuesto y la verdad es que el arreglo es muy oneroso para el establecimiento, vamos a ver cómo haremos para conseguir que nos hagan el trabajo y recuperar la alarma”, detalló Farfán

Por último, dijo sentirse con mucho dolor por lo sucedido. “Eran muy buenos chicos, buenos estudiantes, esto nos duele mucho”.