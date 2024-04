Casi asesinan a golpes a dos jóvenes a la salida de una fiesta de 15

Un grupo de unas diez personas, hombres y mujeres, le propinaron una brutal paliza a dos chicos que regresaban de un cumpleaños de 15 en la localidad de General Mosconi. Los adolescentes fueron interceptados por la horda donde llamativamente se encontraba una madre con su hijo. Volaron trompadas, patadas y cintarazos y de milagro no se produjo una tragedia. Todo quedó registrado en imágenes (ver videos en la página web del diario).

La Justicia investiga los hechos protagonizados por chicos que no superan los 17 años, pero que expone el descontrol de los mismos por parte de los propios padres, pero también el peligro que para todos implica la finalización de los cumpleaños o cualquier tipo de reuniones en las que se consumen todo tipo de sustancias, más allá del alcohol que corre de manera descontrolada entre los presentes.

Todo sucedió el sábado alrededor de las 5 cuando ambos chicos regresaban de un cumpleaños de 15 caminando hacia su domicilio. La celebración se realizó en un local llamado La Casona, ubicado a una cuadra del destacamento policial, entre las calles 20 de Febrero y Urquiza.

Según relató uno de los menores entrevistado en su vivienda por el periodista local de policiales Ismael "Bambi"Chamat, los dos fueron emboscados en una esquina. "Ellos venían en cinco motos, nos rodearon y comenzaron a golpearnos. Le querían pegar a mi amigo y a mí, me dijeron `vos no te metás´ pero no podía dejarlo solo así que quise defenderlo por eso casi nos matan a los dos", explicó el menor con dificultad en su habla por los golpes que recibió en el rostro, en la cabeza y en todo el cuerpo. Los chicos fueron hospitalizados, pero se encuentran en su casa en estado delicado.

"Dejalo, ya está muerto"

En las imágenes se escucha cuando una de las chicas le grita a los agresores: "Dejalo, ya está muerto" en referencia al menor que había salido en defensa de su amigo, y esa es una de las razones por la que dejan de golpearlo con la brutalidad que lo habían hecho prácticamente entre todos, mujeres y hombres, porque lo creyeron muerto.

"Yo primero me defendía, pero después de los golpes comencé a sentir que perdía el conocimiento y me quedé quieto en el suelo. Eso me salvó porque creyeron que me habían matado a golpes", relató el infortunado adolescente de 17 años.

Los chicos fueron salvados por otras dos adolescentes porque, a pesar de los gritos, ningún efectivo policial advirtió lo que sucedía aún encontrándose a menos de una cuadra; fueron dos las chicas que salieron en defensa de ellos, pero que no integraban el violento grupo, sino que llegaron al lugar casi de casualidad cuando salían de la misma fiesta que se extendió hasta después de las 5 de la madrugada.

"Cuando yo me desmayaba solo sentía que me azotaban con el cinto, pero no me acuerdo más", relató el adolescente.

Un hecho de una gravedad inusitada, que refleja la decadencia social en que se encuentra la sociedad en su conjunto, adolescentes descontrolados golpeando de manera salvaje a otros. Episodio que recuerda, una y otra vez, lo ocurrido con Fernando Báez Sosa, el joven asesinado por un grupo de rugbiers a la salida de un boliche en Villa Gesell, Buenos Aires.

"La responsable es una mujer mayor"

Uno de los adolescente agredidos tiene 16 años y fue su abuelo el que realizó la denuncia por el hecho que podría haberles costado la vida a ambos chicos, "porque de solo ver las imágenes, era impresionante ver de qué manera salvaje, los golpeaban, los pateaban, los azotaban cuando los dos estaban tirados en el suelo y no se podían moverse", refirió el abuelo de uno de ellos en referencia a las imágenes que se viralizaron a las pocas horas de sucedida la brutal agresión.

Daniel Díaz, papá de uno de los menores, explicó: "Los chicos son estudiantes de tercero y de cuarto año y si bien no soy su papá biológico el chico que tiene 17 años es para nosotros nuestro hijo y soy abuelo del chico de 16. Para nosotros la primera responsable es una mujer mayor que comenzó a agredir a los chicos y los acusó a de haberle hecho algo, no sabemos qué. Eso hizo que los otros menores realizaran la salvajada que se ve en las imágenes, pero la mayor responsable es esa mujer".

Daniel explicó que "estas imágenes nos tienen que hacer reflexionar de lo que está sucediendo en nuestra sociedad, me duele el alma ver cómo golpean a los chicos. Fue esa mujer la que incentivó al hijo para que los golpee de la manera más salvaje", sostuvo.

"La hija de esta mujer los pateaba en la cabeza y buscaba romperle una botella en el cráneo si no fuera que intervino otra persona. Hoy a mi nieto y al otro chico, que para nosotros es nuestro hijo, los tenemos en casa, pero la intención de esta gente sin duda era matarlos a golpes a los dos porque las imágenes no mienten", expresó el hombre visiblemente conmovido por la situación.

Solicitaron detenciones

La policía pasó las actuaciones a la fiscalía penal en turno y se ordenó la detención de un menor y un mayor.

Una vez más el irracional accionar de jóvenes y algunos mayores dejó en evidencia la violencia extrema que impera en ocasiones festivas donde el alcohol y alguna que otra sustancia parecerían ser el motor del divertimento mismo. Consumo que luego los impulsa a cometer este tipo de hechos donde dos jóvenes no fueron asesinados de milagro.

Más allá del comportamiento de quienes deben velar por los menores, los padres o tutores, también hay que poner el acento y en tela de juicio el accionar de quienes venden bebidas alcohólicas a menores de edad y la misma policía, que debería prevenir y no llegar después de lo ocurrido. Entre otras partes, actores y aristas que tiene un hecho semejante.