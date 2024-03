Jazmín Rojas: “Soy mecánica y me negaron muchos trabajos por ser mujer”

Jazmín Rojas es de Jujuy y actualmente trabaja en una empresa privada de transporte de Salta en el área de mecánica. Sus primeras experiencias en el oficio fueron en la secundaria, ya que cursó en una escuela técnica, pero decidió continuar y fortalecer sus estudios con los motores, los autos y todo el ámbito de la mecatrónica.

La mecánica no sólo es un lugar para varones

Jazmín resaltó que, “lo más difícil es imponerse en un ámbito que es netamente de varones, pero ya me adapte y sé cómo manejarlos, pero al principio me costó integrarme”. Si bien la fuerza de los varones es más que la de las mujeres, la joven compartió que “tuve que superar dificultades físicas, pero también de prejuicios, y tuve que demostrar que sí podía”. Enfatizó que lo más difícil fue la integración con sus compañeros varones, hasta que se pudo adaptar.

Los prejuicios que tuvo que superar fueron muchos. En un taller mecánico muchos que se acercaban para reparar sus vehículos, al verla, le decían: “¿Vos me vas a atender?”, “¿vos me vas a ver el auto?”.

“Me negaron trabajos por el hecho de ser mujer”

Confesó que al principio le costó conseguir trabajos en talleres, incluso hoy en día. “No estamos aceptando” o “porque no te dedicas a otra cosa”, eran las excusas frecuentes de los lugares donde iba a buscar empleo. Jazmín es la primera mujer mecánica en su familia, y al no tener contactos o familiares dentro del ámbito, confesó que se le dificulta el doble.

“Soy la primera mujer en un taller mecánico”

Actualmente, y gracias a cursar sus estudios en automotriz en el Instituto UFIDeT (Unidad de Formación, Investigación y Desarrollo Tecnológico) pudo llevar a cabo unas pasantías en una empresa privada de transporte de la ciudad y ser hoy en día una integrante del taller, siendo la primer mujer que se desempeña en se lugar.

Si bien, hay jefas de taller y en otras áreas, pero es la primera mujer que se desempeña en el taller. Dentro de sus tareas, actualmente está con la mecánica de aires acondicionados de las unidades.

“A las mujeres les diría que se animen, muchas mujeres me acompañaron en mi camino, mi profesora de taller que me ayudó con la pasantía, una mujer también me ayudó en mi primer trabajo en un taller”. Reflexiona que siente que es su deber “hacer camino para las demás mujeres que vienen detrás de ella” y es un rubro que demanda mucho estudio y profesionalización para poder llevar a cabo tareas con responsabilidad y eficientemente.

Desde la UFIDeT señalaron que de un total de 600 inscriptos este año, solo hay cuatro mujeres en la Tecnicatura Superior en Autotrónica y cinco en la Tecnicatura Superior en Biomedicina.

Además en cuanto al plantel docente, son relativamente pocas mujeres dentro de las áreas de taller.

Sobre la bolsa de trabajo para las pasantías, expresaron que “las empresas no tienen problemas en recibir a nuestras estudiantes, confían bastante en cada una de ellas, e incluso quedan con trabajos previos a recibirse”.