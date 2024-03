Firman convenio para familias vulnerables

El Ministerio de Desarrollo Social y el Ente Regulador de Servicios Públicos firmaron un convenio para otorgar descuentos, bonificaciones y exenciones en facturas eléctricas o de agua.

Con este convenio rubricado por el Ministro de Desarrollo Social, Mario Mimessi y el presidente del Ente, Carlos Saravia, se busca desarrollar planes y programas para la regularización de conexiones domiciliarias de servicios públicos.

También se desarrollarán acciones conjuntas para extender los servicios públicos donde estos no existan o no se presten en las condiciones de calidad y protección del interés de los usuarios, y en particular de los más vulnerables. En tanto desde el Ministerio de Desarrollo Social se articulará con el Ente la posibilidad de brindar subsidios a vecinos carenciados y titulares de comedores o merenderos en las facturas de energía eléctrica con un porcentaje que se determinará luego de un abordaje social.

Mimessi destacó "Con este convenio se busca estudiar alternativas para flexibilizar y agilizar el acceso y la conexión a los servicios públicos esenciales para familias vulnerables".

Saravia sostuvo que a partir de esta firma se pretende articular políticas que garanticen el derecho a la accesibilidad de los servicios de agua potable y energía eléctrica a mucha gente vive en asentamientos y necesita que le lleguen los servicios para mejorar su calidad de vida.