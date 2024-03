Una artista construye mundos en miniatura con sabor a infancia

Cuando María de los Ángeles Galván cursaba el cuarto grado en el Colegio de Jesús tuvo que exponer a la usanza de entonces -con afiches y elementos- cómo eran la vida y las costumbres de los Estados Unidos. Con el procedimiento de los estudiantes de cinco décadas atrás indagó en revistas y enciclopedias y, entre otros recursos expositivos, construyó un traje de cowboy.

Si bien los materiales para dibujo y pintura la acompañaban desde antes que la lectoescritura, tuvo en ese momento una epifanía: aún no lo llamaba coleccionismo, pero dedicaría gran parte de su vida a las artes y a las artesanías de muñecas.

Actualmente jubilada, tras una carrera de secretaria ejecutiva y taquígrafa en la Universidad Católica de Salta, está dedicada a una línea de muñecas de porcelana, que originalmente fueron unos llaveros, a las que les adosa piernas de porcelana fría para lograr la figura completa, les adjudica una nacionalidad y las atavía con primorosa ropa artesanal (plena de detalles en piedras, prendas tejidas y puntillas). Inicialmente todas rubias, María de los Ángeles les ha confeccionado pelucas con tonos acordes al país que representan. Ya son ochenta y siguen creciendo, porque está apuntando los 48 países de Asia tras tener casi completos los continentes americano y europeo.

Las muñecas de María de los Ángeles son extremadamente detalladas. Pablo Yapura

"Cuando era niña jugaba mucho con muñecas. Mis padres siempre me compraron muñecas hasta los 12 años y también había heredado muñecas de mis antepasados. Además que mi hermana Carmen tenía muñecas de porcelana. Aquí tenemos muñecas y bebotes de otros materiales también como goma o plástico. También juegos de cocina, vajillas de té, etcétera", comentó. Agregó que le quedaron prácticamente todos los juguetes de la infancia, porque siempre fue muy cuidadosa, y que su madre le había enseñado a tejer, coser y bordar, habilidades que la auxiliarían para construir su mundo liliputiense y con olor a infancia perenne.

De arte

A la par desarrolló una carrera de artista plástica a través de El Ateneo El Tribuno y los talleres de Mónica Tiplisky, El Rincón de Carola adherido al conservatorio de Mabel Blanco, el de Lippe Mendoza, los seminarios de Ebber Artaza, entre otros. Por ello, participó en muestras individuales y colectivas en El Palacio Galerías (2006), la Ucasal (2010), la Casa de la Cultura (2012), etcétera.

Expuso por primera vez sus muñecas del mundo en 2016, tras haber obtenido el segundo premio de la Quinta Convención de Pintura y Arte Decorativo, realizada en Salta.

Fue justamente su organizadora, Rosalva Panza, quien ponderó el valor expresivo de esas miniaturas recontextualizadas y las emparentó con el arte. Ella la alentó a exponerlas y en la vitrina del Centro Cultural América las acondicionó en sus dioramas.

La casita

La casa de muñecas es el entorno de ficcionalización ideal que muchos niños acarician tener y no siempre lo consiguen porque no está al alcance económico de sus padres.

María de los Ángeles se dio este gusto de grande: coleccionó las 120 entregas de la casa victoriana de Salvat, cada una compuesta por un fascículo y complementos para armar la vivienda.

Para lograrla, sorteó dos escollos que la distancian de muchos consumidores que alguna vez han iniciado esa u otras colecciones de la editorial, que tienta con sus productos de gran calidad: figuras, fascículos, modelismo, cómics, libros y maquetas, pero sin denotar que el contenido de las entregas, el precio aplicado en los quioscos y la periodicidad de la colección pueden sufrir alteraciones por imperativos técnicos que ellos asumen ajenos a la empresa.

Los muñequitos del mundo de María de los Ángeles, en su origen llaveros, tienen los miembros inferiores en porcelana fría y pelucas hechos por ella. Pablo Yapura

El segundo desafío es la pericia para el ensamble de las partes, que raya con tener habilidades de constructor, electricista, artesano, artista, etc.

María de los Ángeles compartió que había batallado con los armazones de la casa y que no pudo domeñar sus impulsos creativos y por ello modificó las ventanas y les puso persianas americanas hechas con madera balsa. También detalló que a los veladores de las mesas de luz les introdujo focos de luces navideñas. "Me gusta guardar pequeños objetos como botones, telas, que después se transformaron en detalles de la casita. Busqué cuadros más o menos de esa época histórica para decorar las paredes", acotó.

La casita victoriana de Salvat de María de los Ángeles tiene focos navideños puestos subrepticiamente en los techos para iluminar los ambientes. Pablo Yapura

En el hogar que María de los Ángeles comparte con Carmen, su hermana mayor, también hay muñecas ataviadas de época, muy gráciles en sus balancines, sillitas de comer y hasta atendiendo una clase de geografía.

"Casa tomada"

Además, otras muñecas yacen cómodamente sobre la cama matrimonial que perteneció a sus padres. María de los Ángeles también ha restaurado imágenes sacras y muñecas de porcelana, como una evolución natural de sus conocimientos artísticos.

Consultada acerca de a qué proyecto piensa abocarse ahora señaló que como conoce Argentina "desde Jujuy hasta Ushuaia" como turista piensa ampliar la colección de muñecas del mundo a su país. "He guardado recortes de revistas y temas de trajes típicos que había empezado con los países y de los que no he encontrado he ido dibujando la ropa típica de cada país. También de cada región de Argentina y creo que es tiempo de ir haciéndolas también", señaló.

Acá en Salta exponer las colecciones particulares es bastante ingrato porque el expositor debe asumir, en su mayoría, los costos de traslado de piezas que en conjunto suman un valor dinerario importante. sin contar que en algunas ocasiones no les proveen de vitrinas que resguarden ese patrimonio que el coleccionista brinda para el asombro de la comunidad. María coincide con estas circunstancias, pero no cierra la posibilidad de responder a una convocatoria acorde. Por último, siempre surge la pregunta de a quién legarán los "cazadores de arcas perdidas" sus tesoros.

Muchas de las muñecas de porcelana de María están agrupadas por vestimenta de época y ella las ha conjugado con pequeños muebles de madera. Pablo Yapura

"Nosotras no tenemos más familia: somos mi hermana y yo. Con ella, que es profesora de inglés y estos años ha sido mi compañera, mi confidente, mi amiga y que además es quien con mucha creatividad me ha ayudado siempre en mis exposiciones, a veces lo hablamos. ¿Pondríamos un museo? No lo sé. Aquí tenemos encerrados un montón de mis trabajos, estas muñecas... y digo: ¿cómo puede ser que nadie las pueda disfrutar o ver? Siempre estoy incursionando, como en cuadros de paisajes elaborados con las plastilinas escolares, porque esto que hago me parece una hermosura y siempre lo estoy mirando", comentó María de los Ángeles y la intención se comprende perfectamente, porque el coleccionista no es un artista, pero se emparienta con aquel, porque necesita de la mirada del otro para completar su hobbie, su afición de investigar y de hallar lo imposible con un único fin: disfrutar del camino.