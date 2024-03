"La Provincia es la que tiene que explicar en el caso de que la tarifa de distribución sea alta"

Jorge Lapeña es consultor especializado en temas energéticos y durante el Gobierno del Raúl Alfonsín se desempeñó en el cargo de Secretario de Energía de la Nación y Subsecretario de Planificación Energética. Con una reconocida trayectoria, el actual presidente del Instituto Argentino de Energía "General Mosconi" (IAEMosconi) y es una persona que está capacitada para analizar el sector energético nacional.

En una entrevista con El Tribuno, Lapeña explicó como está compuesto el costo de la tarifa eléctrica, y detalló que el Valor Agregado de Distribución varía según la provincia y depende de factores como la población y la distancia entre los clientes. También destacó que el Estado debe controlar y auditar los costos en el sector de servicios públicos como la energía eléctrica para evitar costos inflados y la necesidad de subsidios.

¿Cómo está compuesta la tarifa, especialmente ese segmento que corresponde a las distribuidoras de energía?

La tarifa que pagamos todos en Argentina se compone por cuatro rubros. Por un lado tenemos la energía eléctrica generada, la materia prima se produce en todas las centrales del país. La segunda parte es el transporte de esa energía generada hasta la provincia en que vivimos. Después está lo que se llama el Valor Agregado de Distribución (VAD) que es la retribución a la empresa de cada provincia que hace la distribución de la energía que le llega a su casa. Finalmente hay un cuarto rubro que serían los impuestos que graban a la energía eléctrica, que no son menores. Es una parte importante desde ya porque tienen IVA. El rubro de generación y transporte son de jurisdicción nacional y lo pagan todos los argentinos igual y en general eso estaba fuertemente subsidiado por el Estado. Eso es lo que está tratando de corregir ahora el gobierno eliminando los subsidios y eso va a tener un gran impacto en las facturas que todavía no han llegado, es decir esa parte que es la energía generada y la energía transportada va a tener un salto que ya lo ha anunciado el gobierno. Vamos a sentir un golpe en el bolsillo porque esa parte se va a incrementar en forma notable.

¿Y el componente VAD como influye?

Ahora el Valor Agregado de Distribución es una parte que depende de la provincia, que tiene un ente regulador que audita o debe auditar los costos de cada empresa provincial. Ese rubro tiene jurisdicción provincial entonces por qué el VAD de Salta es más grande, a lo mejor que el de Catamarca y más chico que el de Formosa, depende de dos o tres circunstancias. Primero un problema técnico: por ejemplo en provincias que están poco pobladas usted tiene un problema que para llevarle a un vecino energía eléctrica tiene que hacer una cantidad de metros de cable porque hay poca gente por manzana o por hectárea, son más largas las líneas y transportan menos en cambio en una ciudad poblada, donde usted tiene en una cuadra 50 clientes. Entonces es más barato. Esto en cada provincia es distinto. En general, las ciudades grandes tienen más concentrada a la gente y tienen más consumo por metro de cable. El que fija esa tarifa es la provincia. La provincia es la que tiene que explicar en todo caso si la tarifa de distribución de Salta es muy alta. Por ejemplo, si le parece muy alta, habría que compararla con las provincias que están cerca. Si ahí uno descubre que Salta paga tres veces lo que paga Jujuy o tres veces lo que paga Catamarca y Tucumán, evidentemente hay un problema en Salta. Pero eso ya no se lo puedo contestar yo porque depende, en definitiva, de los cálculos que hacen en el Rnte Regulador de Salta.

"Si Salta paga dos o tres veces lo que paga Jujuy, entonces hay un problema en Salta".

¿Actualmente el sistema energético está distorsionado?

El sistema está totalmente distorsionado porque la generación eléctrica está siendo pagada apenas un 10 o un 12 por ciento por los usuarios en la tarifa y el resto por el Estado con subsidios que terminaron desfinanciando al Tesoro y quebrando la Argentina.

¿El Estado tiene que subsidiar en alguna manera la tarifa? Porque es una discusión que se da en todo el mundo. ¿Debe subsidiar alguna parte de toda esa generación o no?

En su pregunta está la respuesta. Tiene que subsidiar, sí, tiene que subsidiar para ayudar a aquellos que son desgraciadamente pobres y que no pueden acceder a tener una vida de calidad si no consumen energía. Usted no puede, por ejemplo, dejar a una persona sin agua potable porque no la puede pagar. Entonces tiene que hacer subsidios. Ahora, subsidiar a todo el mundo por razones políticas como se ha hecho en la Argentina, regalar la energía a ricos, pobres y clase media, al final termina con este desastre. Usted tiene que subsidiar a la pobreza, sobre todo a la indigencia, porque no puede dar un precio que sea prohibitivo. Ahí justamente tiene que tener superávit fiscal en sus cuentas públicas. El Estado tiene que recaudar más de lo que gasta para poder aportar algo de subsidios. Si en la Argentina el Estado está en déficit, que es lo que ocurre desde hace mucho tiempo, un déficit crónico, cuando usted quiere subsidiar, la única forma de hacerlo es o endeudarse o emitir plata. Cuando usted emite para pagar ese subsidio, genera más inflación y más problemas. Evidentemente, el subsidio es necesario. No se puede eliminar totalmente, pero tiene que estar focalizado en la población que no puede acceder. Tiene que ser justo. Lo otro que hay que hacer es que el Estado tiene que auditar los costos de las empresas. Esto de tener empresarios amigos y hacer la vista gorda con los empresarios amigos termina un día mal. Es decir, el Estado tiene que jugar un papel atento y vigilante de los costos, porque si no, cualquiera hace cualquier cosa. El costo tiene que estar auditado. La empresa no puede mentir y no puede fijar cualquier precio.

¿No se hizo ahora? ¿o se hace mal?

Yo diría que se hace mal y particularmente, no voy a hacer diferencia, pero en el siglo XXI, los gobiernos han sido todos muy dispendiosos, con el control de esos costos. Esto no es una crítica solo al kirchnerismo, sino a los que gobernaron en el siglo XXI, han sido poco controladores de esos costos, o nada controladores. Ahí hay un problema muy serio, que en los costos están también inflados, porque no son costos bien auditados. Y entonces después, con esos costos inflados aparece la necesidad de los subsidios, y los subsidios entonces están inflados, porque el costo tiene que ser rigurosamente auditado, para decir, yo le pago a la empresa lo que justamente la empresa necesita para generar la energía. Pero si yo le valido cualquier precio, vamos a tener costos inflados. Entonces, esto es un cáncer, pero es un cáncer que se ha generado en este siglo XXI, después de la salida de la convertibilidad, y que los gobiernos no supieron o no quisieron corregirlo. Y ahora estamos en la peor de las situaciones.

El sector empresarial e industrial dice que se ha visto perjudicado con los aumentos y que son excesivos ¿Se debe subsidiar la tarifa al sector productivo o tener alguna tarifa diferenciada? ¿Qué opinión tiene sobre eso?

Yo creo que los subsidios tienen que ser para los pobres y los indigentes. Los demás tienen que pagar. Esto por un lado. Entonces los subsidios no pueden ser a la industria, porque el Estado no tiene la plata para subsidiarlo, no tiene la plata para regalarlo. ¿De acuerdo? Entonces, los subsidios son para el que lo necesita. Ahora, si las empresas, justamente puede ser que crean que tienen precios muy altos, pero eso se tiene que resolver de otra forma. El Estado tiene que auditar los costos. Para auditar los costos, solamente necesita saber con detalle cuáles son los costos de las empresas generadoras. Para que las empresas generadoras no estén cobrando de más. Es otra cosa. El Estado tiene la obligación de dejar pasar al costo solamente los costos eficientes. Es decir, no puede validar, vamos a suponer, una empresa generadora de energía eléctrica, que tenga más empleados, más obreros que los necesarios. No tiene por qué subsidiar eso. La empresa tiene que generar con costos eficientes. Nosotros no tenemos un mercado competitivo como tiene Estados Unidos, que hay mil oferentes. Entonces, si uno se quiere hacer el vivo y cobra más caro, sale del mercado. No se lo compran. Acá tenemos un mercado altamente concentrado y con empresas que son muy poderosas para fijar ellos los precios que les conviene. Y ahí el Estado tendría que tener una actitud más atenta, más vigilante, más controladora de esos precios que forman, después de todo, son la base de la economía energética. Por ejemplo, ¿cómo se vende el gas en la Argentina? ¿Se vende a precios competitivos internacionalmente? No. Entonces, ahí tenemos un problema. Estamos fabricando energía eléctrica con un gas caro. ¿Y eso por qué? Porque el Estado hace la vista gorda.