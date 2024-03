Gobernadores esperan respuestas y Francos sumó puntos para ley Bases

Los gobernadores del Norte Grande se fueron ayer de Salta con un sensación de optimismo, aunque no en un cien por ciento. Esperan que el ministro del Interior, Guillermo Francos, trate de gestionar algunos de los tantos pedidos que hicieron en cuanto a fondos, programas nacionales y obras públicas.

Francos, en tanto, trató de sumar apoyo de las gobernaciones para aprobar el nuevo proyecto de ley Bases. "Las provincias aquí presentes son uno de los ejes fundamentales sobre los cuales tiene que generarse el crecimiento del país. Por eso estamos buscando los acuerdos finales sobre la ley Bases, que abarca temas importantes vinculados a la producción, la desregulación de las actividades hidrocarburífera y minera y la protección a inversiones extranjeras", expresó el funcionario de Milei.

El Centro de Convenciones de Limache fue sede de la 19ª Asamblea de Gobernadores del Consejo Regional del Norte Grande Argentino. En la conferencia del prensa tras la reunión, el gobernador Gustavo Sáenz anunció que algunas obras públicas se establecerán como prioridad y continuarán.

El gobernador de Santiago del Estero, quien ejerce la presidencia del Norte Grande, Gerardo Zamora, indicó que "fuimos escuchados y hay reclamos públicos en búsqueda del equilibrio fiscal; las provincias estamos sufriendo por estos recortes económicos".

Hasta el momento "no planteamos problemas de pagos de sueldos pero estamos preocupados con la economía en general, los impuestos coparticipables y por eso estamos interesados en que la economía se reactive". "De esta reunión nos vamos con optimismo, creemos en el diálogo", culminó Zamora.

El ministro Francos se mostró dialoguista pero puso énfasis en que se debe cuidar el gasto. "Transmitimos lo que el Gobierno nacional viene transmitiendo: que ordenar las cuentas públicas es una tarea muy compleja, dominar la inflación es una tarea compleja, pero estamos avanzando".

"No hemos definido concretamente los temas (ayuda a pymes), sí lo han planteado los gobernadores, pero no tenemos una definición nacional en función de los recursos con los que hoy cuenta el Estado nacional, pero sabemos que son temas a los que hay que buscarles solución, así como a todo lo que se refieren a necesidades sociales", añadió sobre ese sector económico.

El gas

Al ser consultado por el tema del gas, por el cual esperan muchas familias, y el gasoducto norte, el ministro Francos respondió que "el tema del gas esta encaminándose. Esperemos que para la llegada del invierno esté solucionado. Es una preocupación del Gobierno nacional y de la Secretaria de Energía".

El funcionario remarcó que Milei tiene en claro que puede "gobernar sin las leyes" y con los instrumentos del Ejecutivo. "Pero con las leyes sería mucho más rápido el proceso de generar crecimiento en la Argentina y muchos gobernadores aquí presentes tienen necesidad de inversiones, en el área minera sobre todo, y en un Estado como el argentino que tiene esta trayectoria de incumplimiento de sus compromisos es difícil conseguir que esos inversores rápidamente decidan invertir en los activos que tiene la Argentina para desarrollar, por eso una parte de la ley Bases está referida específicamente a esos temas, a la desregulación por un lado y a las garantías por el otro, incentivos y garantías para los inversores", añadió.

"Si hay algo que tiene convencido al Gobierno nacional y al presidente de la República es el hecho de devolverle a las provincias sus competencias y responsabilidades, y si ustedes ven uno de los puntos del Pacto de Mayo es precisamente ese, cómo reformamos el régimen tributario de la Argentina para volverlo un régimen federal y no como estamos ahora", indicó.

El funcionario aseguró, por otra parte, que se tratará de garantizar gas a las provincias del norte, pese a la demora de la obra del gasoducto.

Sáenz: "Desde Salta vamos a acompañar al Gobierno"

"Hay cosas que nos preocupan y establecimos como prioritarias, y tienen que ver con las rutas nacionales, el estado en el que se encuentran en el norte, la necesidad de mantenimiento, y después hemos tenido la posibilidad de ver las obras públicas del norte y tenemos una buena noticia o por lo menos alentadora de que algunas ya se van a establecer como prioridad en los próximos días, van a continuar", manifestó el gobernador Gustavo Sáenz.

Al ser consultado por la prensa sobre si hubo algún avance específico respecto a temas como el incentivo docente, los subsidios al transporte y energía, el mandatario respondió que han tenido la oportunidad de que el ministro del Interior de la Nación, Guillermo Francos, junto a su equipo reciba sus planteos.

"Han quedado que en los próximos días vamos a tener respuestas a estos temas puntuales y la verdad que celebramos este tipo de reuniones porque entendemos que desde el diálogo podemos resolver problemas que nos plantea a diario la gente, que no anda con la Constitución bajo el brazo determinando si es culpa de Nación, de la Provincia o el intendente de que no se hagan las obras, que no se pague el incentivo", sostuvo.

Y mencionó que tendrán una mesa de diálogo los próximos días, en la que los ministros de Obras Públicas y Hacienda van a trabajar de manera conjunta con el Gobierno nacional para ir dando respuestas a estas problemáticas.

En tanto, al ser consultado sobre qué no resignaría Salta para aprobar la ley de Bases, el gobernador Gustavo Sáenz, respondió: "En principio no voy a resignar nada porque no tengo nada que resignar. Creo que lo dije claramente y lo vengo diciendo siempre, en Salta vamos a acompañar como hemos acompañado y como corresponde a todos los gobiernos cuando ganan una elección en darles las herramientas necesarias y legitimas para que puedan llevar adelante ese proyecto que la gente acompañó, pero si dentro de esa legislación hay algo que afecta a la provincia de Salta seguramente no me tendrán acompañando, que no es el caso".

¿Llegará la SUBE?

Uno de los temas centrales de la reunión de los gobernadores del Norte Grande con el ministro Guillermo Franco fue el subsidio al transporte de pasajeros. Ahí surgieron interrogantes por la tarjeta de Saeta. Es que el funcionario nacional dijo que se subsidiará la demanda a través de la tarjeta SUBE, que se utiliza en Buenos Aires.

"Habrá que ampliar el uso de la SUBE. En algunos lugares sé que no funciona, que no existe, pero tenemos que incluirlo porque es un mecanismo de solución directa a quien lo necesite. Estamos en este trabajo. Somos un gobierno de tres meses recién", dijo