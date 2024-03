Brote de dengue: Carpetas médicas en las escuelas y los comercios

El virus del dengue pone al tope no solo al sistema sanitario por los pacientes con síntomas, sino al funcionamiento de diferentes sectores: desde el sistema educativo hasta el comercio por la cantidad de trabajadores con licencia médica.

En una entrevista radial la ministra de educación, Cristina Fiore, aseguró que habían muchos docentes con licencia por dengue. El dato fue confirmado por Estadísticas del Ministerio de Educación del que surge que cerca del 1.5% de los docentes de los diferentes niveles del sistema educativo público tienen licencia médica. La empresa a cargo de las licencias médicas tiene un total ingresado de 487 licencias de los 31.350, docentes y directivos.

"Este es un flagelo que vino a modificar muchas cosas. Tratamos de dar respuestas y dar soluciones" indicó Estrella Villarreal, secretaria de Gestión Educativa. La funcionaria aseguró que hay muy buena predisposición tanto de los directivos como de los docentes para "no parar el servicio educativo, excepto cuando no se dan las condiciones".

En el Comercio, que emplea a más de 20 mil trabajadores, en tanto, la situación no es mejor. "Son bastantes" aseguró Gustavo Herrera respecto a los trabajadores que pidieron licencia por el virus. Para Herrera, el principal problema que hay es en cuanto a lo preventivo. "El paciente que está con temperatura, hasta que se demuestre lo contrario, es dengue y por una cuestión de cuidado no vienen a trabajar. Es preferible que se aíslen", indicó en referencia a que no se corra el riesgo de que el empleado enfermo sea picado por otro mosquito que no tenga el virus y pique a otros.

En este contexto," complejo", como lo definió el empresario, habría que también reforzar la prevención y cuidados en general. "Se debería poner repelente a todos los empleados. Lamentablemente entramos en un círculo, porque si bien son 6 días de reposo habitual, son 6 días que no se trabajan. Lo más problemático es que un mismo grupo se afecte", ahondó.

Privados

Desde los colegios privados, en cambio, aseguraron que la situación es mucho más calma.

"No son muchos los casos, si, dentro de lo normal", indicó Pablo Pereyra de AEPSA (Asociación de Establecimientos Particulares de Salta) que agrupa a 31 instituciones educativas. Pereyra aseguró que más que docentes y empleados con dengue, registran más casos de aquellos que deben cuidar a algún familiar por haber contraído el virus. En cuanto a cómo se organizan, aseguró que si el faltante se da en el nivel primario, "siempre hay algún auxiliar docente", mientras que en el secundario se adelantan horas.

Desde el Coprodec, (Consejo Provincial de Educación Católica), también indicaron transitar el brote "sin alertas". Roberto Suaina, representante del Consejo aseguró que " gracias a dios no hay una inasistencia significativa".