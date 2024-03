Adriana Jure: "Un un 30% de las personas con dengue tienen síntomas y el 70% son casos leves"

Salta es la primera provincia del país en vacunar contra el dengue como política pública sanitaria. Son cerca de 10 mil dosis las que se distribuyeron. "Somos zona endémica desde 1997"; contextualizó Adriana Jure, jefa del programa de Inmunizaciones del Ministerio de Salud. La enfermedad que ya era parte de los registros epidemiológicos locales llegó a todo el país y ahora es también noticia nacional. Sin embargo, las nuevas autoridades nacionales marcaron una postura que de a poco salpica hacia , incluso, profesionales de la salud: cuestionar la eficacia de la vacuna. Jure aseguró que circula mucha desinformación a través de las redes y remarcó que la eficacia está asegurada. En ese orden, indicó, quienes más dispuestos a aplicársela son quienes "ya transitaron la enfermedad y la pasaron muy mal".

En cuanto a los registros, Salta alcanzó los 6 mil casos confirmados, aunque Jure aseguró que se registran cerca del 30% de los casos ya que son los que llegan a acudir al sistema sanitario. Mientras que el resto suele atravesarlo "con síntomas leves". Es decir que los contagios son muchos más que los pacientes que hoy están colpasando los hospitales y clínicas.

¿Cómo se desarrolla la aplicación de la vacuna?

La venimos aplicando en base a un plan estratégico que se tuvo en cuenta cómo se desarrolló el dengue en los departamentos más afectados, la incidencia y evolución histórica. Con recomendaciones de la CONAI (Comisión Nacional de Inmunizaciones) se decide la edad. Se comenzó con los departamentos del norte: San Martín, Orán y Rivadavia y también luego se sumaron las localidades a Los Toldos e Islas de Cañas. La edad es desde 25 a 39 años de edad, que son los de mayor incidencia, los más afectados. La vacuna es la única que esta disponible la Takeda Qdenga con el esquema de dos dosis, posteriormente. En ese plan, seguirá Anta. El inicio de vacunación es a la población más vulnerable, a la vez se avanzó en el último tiempo con el personal de salud de la misma edad y posteriormente con el personal de seguridad y educación.

Toda la estrategia está basada en una estrategia de gestión integrada de control del dengue, en donde la vacunación, y esto siguiendo recomendaciones de la OPS (Organización Panamericana de Salud), se convierte en una herramienta que se suma a la gestión de control integrado de dengue que se relaciona a una vigilancia epidemiológica. Una aclaración es que además los vacunados se deben cuidar igual.

¿Se va aplicar en Capital?

No está contemplado en este plan operativo. El plan operativo tiene la estrategia de colocar a gente de la zona norte, ya que tuvo probablemente dengue en algún momento de su vida. El dengue comenzó en 1997. Los primeros registros de dengue son de ese año y tendríamos una mejor efectividad.

¿Cuántas dosis se colocaron?

Comenzamos con una acción por turno, estimando una gran demanda, pero ya se vacuna a libre demanda dentro del grupo etario y con los agentes sanitarios también en la población que ellos asisten. Eso nos permitió avanzar. Tenemos distribuidas cerca de 10 mil dosis y se están aplicando. Después hay otra precaución, que las personas que tuvieron dengue tienen que esperar aproximadamente 6 meses para que sea efectiva o eficaz. En muchos casos hay personas que tuvieron dengue en el último tiempo, y sería ineficaz colocarla, porque frena el efecto, la vacuna cubre los 4 serotipos, pero cuando uno tiene dengue, da inmunidad al serotipo que se contrajo. Por ejemplo, si yo adquiri serotipo 1, adquiriría inmunidad para ese tipo. Es decir que hay 4 tipos de serotipos, me puedo enfermar hasta cuatro veces de dengue.

¿Hubo apertura para la aplicación?

Estamos hablando de una población que los jóvenes son los que más cuestan vacunar, y hubo una buena respuesta, principalmente en aquellos que tuvieron dengue y que la pasaron mal.

¿Para quienes está aprobada la vacuna?

Desde noviembre del año pasado está aprobada para personas de 4 años en adelante, con algunas contraindicaciones, en embarazos, lactancias y enfermedades con inmunocompromisos.

Lo que está aprobado es la eficacia y está aprobada, y la seguridad. Anmat la aprueba desde los 4 años para adelante, y la recomendación de la OMS es en base a una estrategia de salud pública: vacunaciones a personas de 6 a 16 años, pero considerando a los países que tienen mayor problema en ese grupo etario. Pero en nuestra región la mayor incidencia la tienen los adultos jóvenes.

Cuando sale una vacuna o algún medicamento para su uso, lo que está demostrado en los estudios es su eficacia, puede luego ser más o menos que lo demostrado. La efectividad de una vacuna se ve cuando ya la aplicás en forma masiva en el mundo real. Podemos tener una vacuna que diga que la efectividad será de tal porcentaje, pero luego la efectividad, al ser aplicada masivamente, puede ser mayor.

¿Por qué cree que se la cuestiona?

Más que el debate de eficacia o efectividad, a mi me parece que lo que se debate a nivel macro es una estrategia de salud pública, y acá la Provincia está muy enfocada en la decisión que se tomó de comenzar como uno de los lugares que históricamente tenemos dengue, no es una estrategia al azar, de forma caprichosa.

¿Hay desinformación o intencionalidad?

Lo que se toma en salud pública está basado en evidencias, para bien o para mal, todos tenemos acceso a información, algunas son buenas y otras no tan buenas. De repente circulan audios donde las personas hablan con mucha severidad y las personas pueden creer, y el sistema inmune es tan complejo que cada vez se sabe más. A veces estas cuestiones que se publican, ojalá fuera tan sencillo como algunos audios que dicen "si haces esto no te contagiarás". Las mayores estrategias erradicaron enfermedades que la gente más joven hoy ni conoce. Aunque ahora con el sarampión tenemos un alto riesgo , por no vacunarse, por baja cobertura en diferentes partes del mundo, y eso impacta.

Ahora se aprobó una vacuna super importante, desde el primero de marzo, la del virus sincitial respiratorio que da bronquiolitis, es para embarazadas. No solo trabajamos con dengue, sino que además nos estamos preparando para el invierno. Solo en Salta se registraron 18 mil casos por año de bronquitis donde el virus sincicial respiratorio es el principal.

Principalmente hay que prevenir, si tengo dengue, tomar muchísimo líquido y estar atentos a los signos de alarma. Una persona que está con fiebre , los primeros días es cuando el mosquito pica a esa persona y adquiere el virus. Una persona que atraviesa los primeros días si tiene que estar, de alguna forma, con cuidados para que no le piquen. Debe usar repelentes. También deben tener cuidado las personas que conviven con el enfermo para no ser picados por mosquitos.

¿Cuándo se llega al cuadro hemorrágico?

Hoy la clasificación ya no la dividimos en dengue hemorrágico, sino en dengue leve o grave, porque hay muchas formas de complicaciones. Lo más importante que se debe saber es cuándo estar alerta y cuándo concurrir rápidamente a la consulta. Sabemos que una buena parte de los casos de dengue, alrededor del 70 o hasta 75% de los casos pueden tener un dengue con síntomas leves, dolor de cabeza o muscular porque tal vez se asocia a actividad física. Pero hay un 30% de los que tienen síntomas y son los que fehacientemente se diagnostican, y dentro de ellos un porcentaje es grave, que es menor.