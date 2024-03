Pasajeros del Valle de Lerma se sienten excluidos del servicio de transbordo de Saeta: ¿una medida exclusiva para la Capital?

Los colectivos del área metropolitana que cubren rutas como Quijano, Chicoana, Rosario de Lerma y La Merced, suelen tardar entre 45 minutos y 90 minutos en llegar a destino. Incluso los pasajeros con suerte, que logran llegar en 45 minutos desde lugares como Quijano y La Merced, enfrentan demoras normales para tomar el segundo colectivo, sumado al tiempo necesario para llegar a la parada. En consecuencia, la oportunidad de realizar un transbordo es prácticamente nula para muchos usuarios. Por otro lado, los usuarios de los servicios de Chicoana, El Carril o Rosario de Lerma directamente no pueden acceder al transbordo.

La mayoría de los usuarios están pidiendo que se extienda la ventana de tiempo para realizar el transbordo, de lo contrario, solo será un beneficio para Salta capital. "Ya varias veces me cobraron los dos boletos. Tomo el colectivo de Chicoana, en El Carril, para ganar tiempo, y el 7D en la parada de cerca de la Coca-Cola en Salta. No llego en menos de una hora. Parece que hicieron este sistema para los capitalinos únicamente", opinó Fernanda Mastrandrea, usuaria del Valle de Lerma.

Problemas con la carga de la tarjeta de Saeta

Además, Saeta presenta serios problemas con sus puntos de carga de la tarjeta, ya que las máquinas solo aceptan billetes de $100 o de $500, lo cual resulta incomprensible en este contexto de inflación. Los usuarios desprevenidos que desconocen este detalle pueden cargar confiados con billetes de $1.000 y nunca ver acreditada la carga en su tarjeta.

Las cargas por medio de aplicaciones también presentan problemas, ya que es una lotería si la carga impacta en el momento o al día siguiente. Por si fuera poco, el boleto, que hasta el domingo costaba $290, desde este lunes se fue a $490, convirtiéndose en uno de los más caros de la región.

"Habrá que recoger firmas porque, como siempre, el 'federalismo' no funciona en ningún sentido. A los trabajadores del Valle de Lerma ¿quién los defiende? Las máquinas tienen problemas, sube el pasaje colectivo y hay más problemas. Yo cargué dos mil pesos, me salió en la máquina, pero al pasarla en el colectivo salió sin saldo, ¿Dónde me quejo?", reclamó Anita Viveros de Rosario de Lerma.

Pase Libre

Este lunes también marcó el regreso de la gratuidad del Pase Libre para alumnos de Nivel Inicial, Primaria y Secundaria. Sin embargo, los universitarios que llevan al menos un mes rindiendo o cursando, en el caso de los ingresantes, deberán esperar hasta el lunes 11 de marzo. Esta situación resulta incomprensible, considerando que son precisamente los universitarios quienes más necesitan hacer uso de la tarjeta y serán estos los que deberán soportar también el nuevo aumento de la empresa.

La implementación del transbordo de colectivos en Salta generó más problemas que beneficios para los usuarios del interior, quienes ven limitada su capacidad de utilizar este servicio de forma efectiva. Los problemas con los puntos de carga de Saeta y el aumento del boleto provocó malestar entre los usuarios.

"Tomé el colectivo en la plaza de Rosario de Lerma a las 8.12 y llegué a la Pellegrini a las 9.20, no llegué al transbordo de Saeta. Esto está pensado para la gente de la Capital y no para nosotros, los pueblos del Valle de Lerma", contó muy enojada Edith Pérez enfermera de Rosario de Lerma.