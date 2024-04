Bajar la edad de imputabilidad: posturas muy diferenciadas

El Gobierno nacional acelera el proyecto de ley para bajar a la edad de imputabilidad a los 14 años. Parecía que no era un tema urgente en medio de una crisis económica y luego del traspié de la ley ómnibus, pero la idea retomó fuerzas por la brutal inseguridad que se vive en Rosario de Santa Fe. El tema estuvo en la agenda política en diferentes momentos.

Ante la aprehensión de un adolescente de 15 años como presunto asesino del playero de Rosario, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, junto a su para de Seguridad, Patricia Bullrich, preparan la iniciativa que enviarán al Congreso.

Lucrecia Miller, una de las militantes históricas por los derechos del niño y presidenta de la fundación Papis, cuestionó el proyecto del gobierno por "cortar por el último eslabón de la cadena" en vez de mostrar "el fracaso de las políticas públicas de contención hacia las infancias".

Miller destacó que no es demostrable el ascenso de delitos y referenció que "los entendidos" aseguran que los delitos cometidos por jóvenes y niños menores de 16 años" no son significativos". A la par, aseguró que la iniciativa va en contramano del mundo, que "en general va hacia la protección de las infancias".

La militante por el derecho de las infancias ahondó que cuando se registra un delito cometido por un adolescente o un niño, antes hubo "una cadena de manifestaciones previas que la deben advertir los ámbitos en la que están los niños, para reorientar". Esa prevención, aseguró, no se cumple y se salta directamente a la propuesta de bajar la imputabilidad.

La propuesta, aseveró además, no tiene límites: "¿qué pasará a medida que vaya evolucionando? ¿Se seguirá bajando la edad? ¿Hasta dónde?".

Por otro lado Miller, hizo hincapié en los gastos que significará con las instituciones que deban crearse . "Actualmente a los chicos de 16 se los manda a un pabellón especial en Villa Las Rosas, que eso tampoco cumple con el objetivo", precisó.

El diputado nacional Carlos Zapata, del sector de la Libertad Avanza, defendió la iniciativa oficial. "El delito va mutando, buscando e impunidad". Apuntó adolescentes a los 14 años ya tienen plena conciencia de sus actos y de las consecuencias de estos. "Tienen que ser responsables penalmente por los delitos, o sea, las transgresiones al Código Penal, para evitar que sean utilizados, como han sido usados durante todo este tiempo, para llevar adelante delitos, como asesinatos, tráfico de estupefacientes, etc. A mí me parece muy bien", agregó.

El legislador sostuvo que no se viola ninguna convención. "La existencia del derecho, cuando se vincula a la persecución de los actos delictivos, o sea, aquellos que generan un daño a la sociedad, está por sobre cualquier otra circunstancia. Cuando uno va a poner en la paridad de los derechos, nunca puede estar ante el derecho del victimario que sobre la víctima", enfatizó.

Zapata dijo que hace rato se debió haber bajado la edad de imputabilidad. "Esto tiene que ver mucho el agraviamiento de las penas de aquellos mayores de edad que utilizan o manipulan a los menores para cometer los delitos. Pero el menor no puede estar exento de penas. Delitos de grandes, penas de grandes", apuntó.

Para el abogado constitucionalista Sebastián Aguirre Astigueta, cualquier proyecto de baja de imputabilidad es "ir en contra de los derechos del niño". Mientras destacó que legalmente si bien el Comité Internacional por los derechos del Niño también apunta a bajar la imputabilidad, lo que "busca es garantizar procesos más transparentes , contrariamente a la intención del gobierno que solo esconde la intención de castigo". En este sentido recordó que el ex juez Zaffaroni, "garantista, decía que no había problema en bajarla a 14 años, el tema es ¿para que? si vos lo tratas como delincuente no hay diferencia entre 14 a 18 años ", insistió.

Astigueta ahondó en que el Comité brega por procesos que puedan "limitar criterios de jueces de menores que tienen como primera opción la institucionalización".

Además, aseguró que " hoy no existe una diferencia entre institucionalizar y meterlo preso", en referencia a que los lugares dispuestos para ello no ayudan a la reinserción. "Al igual que las cárceles, deben ser sanos y limpios y no lugares de castigo, pero no hay posibilidad de salir adelante, y se profundizan los motivos por el que se llega justamente a los delitos", explicó el especialista.