Salta, en pie de guerra, reclama que se regule la industria tabacalera

Salta sentó ayer una firme postura luego de que se eliminara de la ley base el capitulo referido a los impuestos internos para la actividad tabacalera. Es que al duro reclamo del gobernador Gustavo Sáenz lo siguió el ministro de la Producción, Martín de los Ríos, quien ayer explicó que la medida afecta directamente a Salta, que dejará de recibir más de 6 mil millones de pesos, en concepto de coparticipación. Además también le pega de lleno al Fondo Especial del Tabaco.

Cuál el es punto de discusión. Es que las provincias tabacaleras esperaban que se pueda tratar en el Congreso de la Nación, un proyecto (dentro de la ley bases) que iguale en materia impositiva a todas la industria tabacalera, o sea que todas tengan que tributar de igual manera. Y no como ahora, que hay una firma, Tabacalera Sarandi, que utilizando distintos fallos judiciales tributa mucho menos y esto hace que la recaudación baje y además gana más mercado porque sus cigarrillos se comercializan a bajo precio.

"La industria tabacalera viene desenvolviéndose desde el año 2017 en una situación de inequidad a partir de una serie de amparos que permitieron a una empresa no cumplir con el pago del Impuesto Interno Mínimo que nutría al Fondo Especial del Tabaco", explicó de los Ríos y agregó: "Esto facilitó que esta empresa se lleve el 40% del mercado en Argentina, en una competencia totalmente desleal".

El Impuesto Interno Mínimo está constituido por un monto fijo por atado de cigarrillos que tiene la doble función de ser base de tributación, agregando, entre otras cosas, más recursos al Fondo Especial del Tabaco, y a la vez desincentivando el consumo, tal como lo requirió la OMS.

"Nosotros esperábamos que esa situación se resuelva a partir del apartado referido al Tabaco en el Capítulo Fiscal. Y nos enteramos anoche (por el lunes) que se iba a eliminar ese capítulo del proyecto Ley de Bases y Condiciones que se discute en el Congreso Nacional", expresó el titular de la cartera productiva salteña.

Esta situación de privilegio que viene sosteniendo Tabacalera Sarandi está perjudicando al sector tabacalero como Economía regional salteña, y a las más de 200 mil personas que están vinculadas directa o indirectamente a esa actividad.

"Y además" –continuó- el funcionario "afecta al erario provincial. Puntualmente al Tesoro Provincial salteño, calculamos que dejan de ingresar $6 mil millones por coparticipación del impuesto interno. A eso hay que sumarle lo que deja de percibir dentro del Fondo Especial del Tabaco, que son alrededor de $20 millones".

Por otro lado, esta situación afecta a Nación, ya que el precio más barato al que se venden los cigarrillos de la industria Sarandi, a partir del no pago del Impuesto Interno, repercute en la recaudación del IVA, que es un impuesto coparticipable para todas las provincias.

Luego remarcó que la producción tabacalera es fundamental para el Valle de Lerma, el Valle de Siancas y la zona de El Jardín, El Tala, Perico, Monterrico y El Carmen. En tanto, para nuestra provincia son 200 mil las personas involucradas en la actividad, que se ven afectadas directa e indirectamente. "Es el desarrollo de productores del sector tabacalero, que se nutren con el precio de venta. Es decir al Fondo Especial del Tabaco lo nutre un impuesto sobre el paquete de cigarrillo. Si alguien no paga ese impuesto, el fondo no se nutre, el productor tabacalero no recibe ese complemento de precio y toda la actividad tabacalera de las provincias se reciente".

Además, el ministro de la Producción dijo que hay una situación de manifiesta injusticia frente a una compañía tabacalera, que se ve imposibilitada de vender atados de cigarrillos mucho más baratos, que las que pagan sus impuestos en debida forma. "Hay una desventaja competitiva que no es precisamente, la libertad de mercado que el gobierno nacional pregona, así que hay un impacto negativo por donde se lo miré", aseguró.

Y criticó: "Lamentamos la gestión de varios legisladores en contra del propio estado nacional que deja de recaudar y hace que las provincias dejen de coparticipar. Afectando al sector tabacalero que es gran generador de empleo y tiene en todo esto un golpe muy doloroso a su razón de continuidad".

Apoyo del Norte Grande al gobernador

Los gobernadores del Norte Grande salieron a darle su apoyo a Gustavo Sáenz, luego de que el salteño se pronunciara porque no se incluyó en el capítulo fiscal de la ley bases, la modificación del impuesto mínimo del tabaco. Sáenz apuntó a la tabacalera Sarandí, que no tributa lo que corresponde. "Total apoyo y solidaridad para con la posición del Gobernador de Salta @GustavoSaenzOK en su firme posición, que expresa la firme defensa de las economías regionales, que incumbe en este caso a varias provincias que producimos Tabaco en nuestra región. Sobre todo cuando desde el centralismo porteño, se intenta avasallar intereses y trabajo genuino en los lugares de producción. Sin Federalismo no hay País!", señalaron en la cuenta de X @nortegrande_ar