El concejal José García se "autohomenajeó" por haber ganado Operación Triunfo hace 19 años

En la sesión del Concejo Deliberante del día miercoles 10 de abril, el concejal José García Alcazar tomó la palabra y lejos de abordar cuestiones políticas, habló de su carrera artística y se "autohomenajeó" por los 19 años desde su participación en el reality show de canto "Operación Triunfo".

"Fui un joven soñador vendiendo empanadas en su pueblo por 20 años que se animó a viajar por primera vez en un avión elegido por un programa tan importante, cantar, pelar talento , el don que mi vieja y mi viejo me regalaron, que Dios me regaló y eran sueños propios", comenzó.

Más adelante habló de un nuevo aniversario de su participación en Operación Triunfo. "Gracias a la familia que con sus 384.794 votos, me eligieron como ganador de aquel acontecimiento que me cambió la vida para siempre", expresó.

El edil mencionó enumeró sus logros como los discos de oro, de doble y triple platino. García comparó la situación política en la época de sus inicios artísticos con con los tiempos de hoy. "No hubo en ese momento un gobierno pisándome el cuello para no cumplir mi sueño como artista, no hubo un gobierno que le ponía murallas en frente al soñador de un pueblo del interior, no hubo un presidente que se burlaba de los artistas que con sudor , dedicación y talento están en donde están", sentenció.

Finalizando su intervención, el concejal fue contundente con su mensaje a los libertarios y políticos que acompañan el gobierno del presidente Javier Milei. "Espero que recapaciten, tanto el presidente como todos aquellos que se le cuelgan con 'la libertad carajo' , la leche chocolatada que falta para crecer y animarse a expresar lo que expresan. Haganlo con talento, con capacidad con preparación y caminen las calles, que la gente sepa quienes son por ustedes, por su trabajo, dedicación y esfuerzo y no por colgarse de las tetas de un leoncito", finalizó.