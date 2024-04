Una tendencia que crece: los planes de cobertura médica a medida

Las medicinas privadas están realizando una apuesta a los planes de salud flexibles, donde los usuarios pagan un monto fijo mensual y, cuando tienen una consulta con un especialista, solo abonan un monto adicional económico.

Esto muestra que el on deman no solo se expande en las plataformas de streaming sino que se vuelve una tendencia en todos los ámbitos y el de la salud no queda exento. Es por ello que muchos eligen una cobertura médica, que la utilizan solo cuando la necesitan.

Los planes de este calibre tienen gran recibimiento en el publico más joven, pero también se introduce a un sector de la sociedad que quiere una cobertura de salud diseñada para responder a las necesidades únicas de cada usuario, sin distinción de genero ni edad.

Dentro de esta tendencia, Swiss Medical ofrece su Plan S. Un plan que cuenta con servicio de emergencia las 24hs, 40% de descuento en farmacia, 100% de cobertura en internación, odontología general sin cargo y E-Consulta en más de 30 especialidades: ilimitado y sin copago.

Además, se suman todos los demás beneficios que ofrece Swiss Medical de manera online como Swity, el asistente virtual para gestionar trámites y consultas por WhatsApp. Guardia ágil: para no hacer fila en las guardias de los centros propios, Credencial Digital, Turnos online desde la web y app, resultados de estudios realizados en centros propios, gestión online de autorizaciones y reintegros programa de beneficios SMGusta.

En la cuidad de Salta Capital además el Sanatorio Altos de Salta y el centro médico de Swiss Medical están dentro de la cartilla de prestadores, junto a más profesionales de más de 30 especialidades tanto dentro de la provincia como a nivel nacional. Contando con las clínicas Suizo Argentina, Zabala, Los Arcos, Agote, Olivos y los 14 Swiss Medical center en todo el país.

Para más información, se puede visitar el sitio web haciendo clic acá.