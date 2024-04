"La minería será el primer complejo exportador de la provincia"

¿Cómo ve el panorama minero de Salta, sobre todo tras el ruido que se generó por lo que sucedió en General Güemes con Posco?

El panorama que veo es que la actividad minera es muy grande. Estamos hablando de más de 35 mil empleos, muchos proyectos de inversión en Salta. El panorama lo veo bien, obviamente con una actividad que tiene el empleo 100% registrado, no tiene trabajo negro y muy buena calidad de empleo. No conozco qué habrá pasado en ese caso en particular, pero no creo que tenga que dañar a la actividad, para nada. La actividad viene haciendo las cosas bien hace años, respetando el medio ambiente, volcando inversión en Salta, con empleo de calidad. Así que no debería afectar un caso concreto, que no lo conozco, por lo tanto no puedo dar una opinión.

Lo que sucedió llamó la atención y generó cierta reacción, justamente por la buena imagen que tiene la minería acá…

Claro, yo creo que esto llama la atención obviamente en una actividad que tiene el ciento por ciento de empleo registrado, de altísima calidad, con altísimo estándar, obviamente llama la atención. Estamos hablando que en Argentina el 50% de la población trabaja negro. No conozco este caso en particular, pero bueno, no creo que tiene que dañar a la actividad, que viene haciendo las cosas bien hace años e invirtiendo.

¿Y cómo es el trabajo de las empresas mineras en general con los proveedores mineros?

Cada empresa tiene su sistema de contrataciones, obviamente hay una ley la cual hay que respetar, que obliga a contratar servicios locales entre un 40 y 70 por ciento como mínimo en los proyectos mineros, hay muchos servicios que se contratan acá. Y por supuesto hay otros servicios que, por las características industriales que tiene la minería, en Salta no había. Por supuesto hay que tratar de desarrollar esos servicios en empresas locales. Estamos hablando de que en los últimos años las pymes crecieron a más de 350 proveedores de servicios mineros. Se contrató mucho empleo local porque sino no estaría ese crecimiento.

Entre este año y 2025 se ponen en producción tres grandes plantas de litio en la provincia y otra de menor envergadura, que están en construcción. Sacando esas minas, ¿cómo impactó la caída de precio internacional de litio en las inversiones de los otros proyectos que se desarrollan en Salta?

El litio este último tiempo bajó mucho su precio. Bajó más del 80%. Por lo tanto, las empresas, sobre todo en lo que es exploración, están recalculando inversiones. Sabemos que el litio es un mineral que el mundo lo va a necesitar a futuro, así que hay que seguir apostando. Creo que hay que aguantar este momento medio difícil, pero en Salta las empresas que están en construcción siguen normalmente, por suerte. Se siguen conservando las fuentes de trabajo y las inversiones, pero sí, las empresas más medianas están todas recalculando a futuro. Igual creemos que es circunstancial, hay que seguir apostando al litio y a la potencia que tiene Salta con este mineral.

¿Qué va a cambiar en Salta una vez que ya esté en producción las tres grandes plantas de litio?

Una vez que empiecen a producir estas minas van a empezar a exportar. Esto va a producir un ingreso muy alto de divisas al Estado nacional, que con los impuestos coparticipables, como Ganancias y otros impuestos, vuelven a las provincias. Salta va a pasar a ser una provincia exportadora, no una provincia que dependa exclusivamente de las arcas nacionales. Hoy la minería es el segundo complejo exportador de Salta y con estas minas seguramente va a ser el primer complejo productivo exportador de la provincia.

Un reclamo que lleva varios años por parte de los empresarios mineros es la parte de infraestructura, sobre todo en el tema rutas. ¿Con esta situación del corte de la obra pública, que de hecho tampoco se venía haciendo mucho, que se prevé en cuanto infraestructura en la zona de la Puna salteña?

Sí, la verdad que la ruta nacional 51, que es la arteria principal que va a la Puna, hace más de 50 años que distintos gobiernos nacionales dicen que la van a hacer y la verdad es que no la vienen haciendo. Es una ruta con mucho tráfico comercial y esto irá creciendo, así que espero que pueda articularse para que algún privado la pueda hacer y creo que todas las empresas estarían felices de poder pagar un peaje y tener una ruta en condiciones. Obviamente, los pobladores de la Puna no deberían pagar. Aparte serviría no solo para la minería, sino para el turismo y el resto del comercio salteño que pueda salir a Chile.

¿Y la iniciativa de que un privado se haga cargo de la ruta qué tan avanzada está o qué posibilidades existen para que se haga?

Una empresa local venía tratando de hacer un pié en eso para poder concretarlo, la verdad que no sé en qué estará, pero sería buenísimo que se pueda hacer, obviamente con el apoyo del Gobierno provincial. Hay posibilidades que se pueda hacer, sería muy bueno para Salta.