Menos pacientes concurren a los consultorios febriles por dengue

En los centros de salud cabecera en los que se instalaron consultorios para pacientes febriles por dengue hay menor concurrencia, según un relevamiento efectuado por El Tribuno.

Estos espacios funcionan en los establecimientos de Castañares, Villa Primavera, El Manjón, Intersindical, Solidaridad, Villa Lavalle y en el macrocentro: en Sarmiento y Entre Ríos. La atención es generalmente de lunes a viernes, de 8 a 20 hs.

Desde el centro de salud 9 de Villa Lavalle, también funciona el consultorio febril los sábados. A veces son dos los médicos que brindan esta asistencia en el turno mañana. Durante la tarde suele haber uno.

"Han mermado los casos, un factor favorable para esto fue el cambio de clima pero además, la gente ya sabe como manejarse ante los síntomas y que no se puede hacer demasiado. La fórmula es paracetamol cada seis u ocho horas y procurarse hidratado tomando muchísima agua", explicó un profesional de la salud.

Contó que a fines de marzo se vieron sobrepasados por la cantidad de casos pero que actualmente el panorama cambió. "Teníamos unos 15 pacientes con suero aquí por deshidratación y otros tantos con fiebre esperando la atención. Fue grandísima la demanda. En ese momento todo había colapsado. Ahora, por ejemplo, no hay nadie con fiebre esperando atención", precisó.

Tener especial cuidado en los hogares y eliminar los posibles criaderos de mosquitos, como los recipientes de agua estancada.

En la zona sudeste y muchas familias en situación de vulnerabilidad. "Lamentablemente no tienen ni para comprar un paracetamol entonces por ahí toman un solo comprimido, se sienten un poco mejor pero luego recaen, por suerte el clima ayuda y por las noches refresca más entonces eso puede contribuir a eliminar el mosquito", relató.

Y añadió: "Esta pesadilla del dengue no se va a terminar, si no hay medidas de raíz, el año que viene será caótico, más grave. Dijeron que iban a traer vacunas pero no hay nada concreto todavía".

Desde el centro de salud 27 del barrio Intersindical, expresaron que en los últimos días recibieron menos casos de personas con fiebre y otros síntomas de dengue. "Desde que empezaron los días más frescos se notó la merma, lo que si recibimos bastante es gente con cuadros respiratorios, gastrointestinales y personas accidentadas, sobre todo motociclistas, también gente que se fractura o quiebra practicando deportes. Esto pasa mayormente los fines de semana", explicó personal del establecimiento.

Usar siempre repelentes, siguiendo las recomendaciones del envase y utilizar ropa clara que cubra los brazos y las piernas.

En el caso del centro de salud 63 Roberto Nazr ubicado sobre la avenida Sarmiento 655, una profesional de la salud coincidió en que si bien se asisten menos casos de dengue desde que empezaron los días de menor temperatura, no hay que relajarse y se deben mantener las medidas de prevención como: eliminar los criaderos del mosquito transmisor Aedes aegypti, recipientes de agua estancada, continuar usando repelente y ropa adecuada para reducir el riesgo de picaduras.

Reportes y vacunación

En la última Semana Epidemiológica, comprendida entre el 7 y el 13 de abril, el Ministerio de Salud Pública confirmó 1946 nuevos casos de dengue en Salta, acumulando 11.763 positivos desde que inició este año. Desde el inicio del año, suman 21 los decesos.

Ante síntomas como fiebre mantenerse hidratado en forma permanente y tomar los medicamentos que le indica un profesional.

Recientemente lanzaron la campaña de vacunación contra el dengue en el departamento de General Güemes. Una docente que reside en Campo Santo fue la primera persona inmunizada en el hospital Joaquín Castellanos.

Las vacunas están destinadas a personas de entre 25 y 39 años que residan en ese departamento. También, a docentes, policías y personal de salud. La aplicación del biológico es por demanda espontánea, en los vacunatorios habilitados localizados en el departamento.