Municipios, en alerta por la recaudación, sueldos y aguinaldos

El final del primer cuatrimestre y el comienzo del segundo no traen buenos augurios para los intendentes de la provincia. La mayoría de los municipios tuvieron que recurrir a los ajustes y a las subas de impuestos para afrontar parte de la crisis económica, pero hasta el momento los resultados de estas medidas no reflejan lo esperado, mientras se aguardan los acuerdos de las paritarias a nivel provincial.

Son dos los temas que por estas horas le quitan el sueño a los intendentes: la baja en la coparticipación -por la menor recaudación de los impuestos- y los compromisos en el corto plazo con las subas salariales y el pago del aguinaldo que deberán afrontar.

Daniel Moreno, jefe comunal de Vaqueros y presidente del Foro de Intendentes de la Provincia brindó un panorama al respecto y admitió que la ultima "copa" (por la coparticipación) ya vino con un 20 por ciento menos.

Compromisos de pagos, en peligro

En diálogo con Radio Salta, Moreno expresó que seguramente los envíos seguirán en baja, con lo cual no se podrán afrontar los compromisos,por lo que adelantó un pedido de ayuda a la provincia.

"Siempre contamos con el respaldo del Gobierno provincial, pero calculamos que la coparticipación seguirá bajando porque lógicamente la gente, ante la crisis, prefiere comer antes que pagar sus impuestos" graficó.

Sobre la actualidad financiera de las comunas, Moreno aseguró que "por ahora se pueden pagar los sueldos, pero los municipios estamos muy atentos a las reuniones paritarias con los gremios para ver qué porcentajes se acuerdan con la provincia y en base a eso ver qué montos podremos llegar a pagar a los empleados municipales".

Piden ayuda a la Provincia

En esa línea el funcionario aseguró que "ya le pedimos a la Provincia que junten plata para que nos ayuden a pagar los aguinaldos. Muchos municipios no vamos a llegar" expresó. "Estamos un paso adelante para no ser una sorpresa después" indicó.

Moreno insistió en que la sensible baja de la coparticipación tiene un origen evidente. "No se están pagando los impuestos porque obviamente el sentido común establece que la gente, ante la crisis, prefiere comer y no pagar los impuestos".

De todas maneras el jefe comunal advirtió que las realidades no son las mismas para todas intendencias de la provincia. "Somos 60 municipios con 60 realidades distintas. La gente sigue pensando que esto puede llegar a ser un gran cambio y esto es la democracia" expresó.

Situación dramática en municipios del Valle de Lerma

Más allá de las palabras de Moreno, El Tribuno pudo hablar con intendentes del Valle de Lerma quienes manifestaron, con reservas, situaciones muy complicadas en la región. "Se terminó la cosecha de tabaco y la gente no tiene trabajo. las áreas sociales de los municipios están desbordadas. la gente pide trabajo y no podemos hacer nada. Piden comida y no hay fondos; piden remedios y los mandamos a los hospitales, pero allí tampoco consiguen respuesta. Es dramático" expresó "en off" un jefe comunal de la región.

Otro manifestó que "antes podía comprar un tractor o un camión compactador y hoy no puedo afrontar un medicamento de 40 mil pesos para un vecino".

La situación no es muy distinta en el norte y sur de la provincia; en Orán confían en que, como siempre habrá un adelanto de coparticipación para afrontar el próximo aguinaldo, al igual que en Metán, pero la caída en los envíos siembra un manto de dudas por lo que pueda venir.